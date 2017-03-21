Скончалась Ольга Лосева, работавшая заведующей редакцией Агиографии ЦНЦ "Православная энциклопедия"

Светлая память Ольге Викторовне Лосевой, видному ученому и дорогому другу

МОСКВА. 18 марта 2017 года накануне воскресенья Крестопоклонной седмицы после тяжелой продолжительной болезни в Греции скончалась Ольга Лосева, долгие годы проработавшая ведущим сотрудником, а позже — заведующей редакцией Агиографии ЦНЦ «Православная энциклопедия». После ее отъезда в Грецию по месту жительства мужа, она продолжала тесное сотрудничество с энциклопедией в качестве автора и внештатного редактора.

О. В. Лосева родилась в Москве, ее отец Виктор Иванович Лосев был выдающимся исследователем и издателем рукописного наследия М. А. Булгакова. В 1995 г. О. В. Лосева с отличием закончила исторический факультет МГУ. В кругу ее научных интересов особое место занимали исследования рукописных книг. Продолжительное время она была старшим научным сотрудником рукописного отдела Российской Государственной библиотеки. В 1999 г. защитила диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по теме «Месяцесловы древнерусских Евангелий XI – XII вв.». В 2001 г. была опубликована монография «Русские месяцесловы XI–XIV вв.», которая стала важнейшим вкладом в исследование древнерусского рукописного наследия. В 2003 году эта работа была удостоена Молодежной премии фонда митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

До 2000 г. О. В. Лосева была сотрудником в Институте истории естествознания и техники АН СССР во Всероссийском центре факсимильных репродукций ИЗОФАКС.

Начиная с 2001 г., более 15 лет Ольга Викторовна проработала в ЦНЦ «Православная энциклопедия», где, благодаря широким научным интересам, высочайшей эрудиции и свободному владению новогреческим языком, вела несколько тематических направлений: византийская и новогреческая агиография, история Греции в новейшее время, история Элладской Православной Церкви. Во всех этих направлениях она выступала и как профессиональный высококвалифицированный редактор, и как плодотворный автор статей. Всего ее авторству принадлежат более 1000 статей в «Православной энциклопедии».

Работа в энциклопедии шла параллельно с исследовательской деятельностью. О. В. Лосева участвовала в научных конференциях, посвященных византийскому и древнерусскому искусству и истории, публиковалась в научных периодических изданиях (около 40 статей). В 2009 г. у О. В. Лосевой вышла вторая монография «Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV в.», которую она посвятила памяти своего наставника — Лидии Петровны Жуковской, выдающегося слависта и лингвиста.

Труд О. В. Лосевой был неоднократно отмечен церковными наградами: медалью митр. Макария (2003 г.), медалью прп. Серафима Саровского (2005 г.), Патриаршей грамотой (2010 г.).

История Церкви и агиография были для О. В. Лосевой не только областями науки, но и важной духовной составляющей ее жизни, как глубоко верующей православной христианки. В Москве она была прихожанкой Подворья Александрийской Православной Церкви, храма Всех святых на Кулишках, духовным чадом настоятеля храма владыки Афанасия (Киккотиса), митрополита Киринского.

Уход из жизни О. В. Лосевой — это невосполнимая потеря для российской науки и тяжелая утрата для родных и близких. Все, кто знал О. В. Лосеву, помнят ее как человека с ярким сильным характером, бесконечно преданного своему делу, которым она жила в буквальном смысле слова, и вместе с тем она оставалась искренним отзывчивым другом готовым помочь, разделить радость и горе. Она охотно делилась своим огромным опытом с молодыми коллегами, никому никогда не отказывала в содействии. Находясь в борьбе с тяжелой болезнью, О. В. Лосева работала над статьями для «Православной энциклопедии» до последних дней жизни.

Светлая память Ольге Викторовне Лосевой, видному ученому и дорогому другу.