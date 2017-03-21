Быстрый рост христианства в Бангладеш: многие мусульмане обращаются к Христу

Власти отвечают преследованиями и облавами на молельные дома

ДАККА. В Бангладеш отмечается бурный рост христианской веры, и многие мусульмане обращаются к Христу, а власти реагируют на этот процесс судебными преследованиями и облавами на молельные дома, сообщает Christiantoday.

Число обращений в веру Христову растет такими темпами, что местные евангелисты уже полагают, что уже недалек тот день, когда Бангладеш станет страной христианского большинства. Но, по официальным данным на сегодня, страна считается четвертой в списке мусульманских наций всего мира. В ней проживает 164.8 миллиона человек, среди которых лишь 866 тысяч христиан, по данным организации Open Doors USA. По сведениям другой организации, Christian Freedom International (CFI), примено 89 процентов населения страны исповедуют ислам, 10 процентов индуизм и менее 1 процента христианство, эти данные получены от официальных статистических служб самой этой страны.

По данным CFI, в официальных статистических отчетах учитываются лишь так называемые «традиционные христиане», то есть те граждане Бангладеш, которые родились в зарегистрированных христианских семьях и являются прихожанами только тех храмов, которые получили официальные лицензии на богослужебную деятельность от государственных органов. В отчетах никак не отражаются, к примеру, многочисленные бывшие мусульмане, обратившиеся в христианскую веру.

По неофициальным данным христианских организаций, действующих в Бангладеш, на сегодня христиане составляют уже не менее 10 процентов населения страны, причем количество прихожан христианских храмов растет буквально не по дням, а по часам. Если данные о 10 процентах приблизительно соответствуют истине, то получается, что в этой стране традиционного мусульманского большинства на сегодня проживает не менее 15.6 миллионов христиан, говорится в заявлении христианской организации CFI.

По словам одного из местных проповедников, случаи обращения в христианство приобрели такой массовый характер, что начинают уже тревожить местных мусульманских лидеров. «За 12 последних месяцев, в христианскую веру обратилось не менее 20 тысяч мусульман в стране, и этот процесс вырастает в серьезную проблему для мусульман, - говорит священник Халекуи, бывший мусульманин, а ныне христианский проповедник.

Правительство страны отвечает на этот процесс усилением преследований прихожан действующих храмов и облавами на подпольные молельные дома в попытке справиться с растущей угрозой для мусульманской религии, все еще преобладающей в этой стране. Священник Рафикул, к примеру, лично пострадал за свою веру. После того, как он уверовал в Христа в 2007 году, его бизнес по продаже чая и извозу был у него отобран путем рейдерского захвата. Более того, его обобрала и выгнала на улицу собственная семья. Однажды двое имамов задержали его во время проповеди на рынке и отдали в руки исламских радикалов, которые избили его до полусмерти, ограбили и бросили умирать. Ему чудом удалось выжить, и он и дальше продолжает свой труд евангелиста и проповедника, рискуя жизнью каждый день и каждый час своей жизни. «Но зато множество людей обращаются к вере Христовой, - говорит священник Рафикул. – Пусть они преследуют нас, но мы все равно будем нести людям Слово Божие».

По данным отчета организации Open Doors USA, Бангладеш занимает сегодня 26 место в списке стран мира, наиболее опасных для христиан. И хотя конституция страны гарантирует полную свободу вероисповедания, правительство опасается защищать эту свободу и вступать ради нее в конфликты с местными группами радикальных исламистов, духовными лидерами мусульман и влиятельными исламскими общинами, и закрывает глаза на творимые ими преступления и преследования иноверцев.