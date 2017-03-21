Власти Пакистана просят помощи у Facebook и Twitter в ловле и аресте святотатцев

Их ждет суд или экстрадиция на родину

ИСЛАМАБАД. Власти Пакистана обратились к руководящим органам социальных сетей Facebook и Twitter с просьбой о помощи в поимке святотатцев, причем пойманных ожидает следствие и суд, если они живут в стране, либо экстрадиция на родину, если они проживают за рубежом, сообщает TheGardian.

По действующим в стране суровым законам о святотатстве, смертный приговор угрожает каждому, кто неуважительно отзывается об исламе или великом Пророке Мухаммеде. Нисар Али Хан, министр внутренних дел Пакистана, сообщил о том, что один из чиновников посольства страны в Вашингтоне был уполномочен обратиться в руководящие службы этих двух социальных сетей в попытке разыскать граждан Пакистана, которые в последнее время размещали в этих сетях материалы, порочащие ислам. Он также сообщил, что следственные органы Пакистана уже выявили 11 подозреваемых в этом преступлении, и они уже вызваны на допросы, а те из них, кто проживает за рубежом, подлежат экстрадиции по запросу властей этой исламской страны.

Руководство социальной сети Facebook уже сообщило в ответ, что компания всегда внимательно рассматривает все запросы правительственных служб, но главной целью своей политики считает «защиту неприкосновенности частной жизни и свободы мнений и охрану прав пользователей».

«Мы раскрываем информацию, касающуюся личных данных наших пользователей, лишь в строгом соответствии с нашим уставом и положениями действующего законодательства, - говорится в официальном ответе компании. –При этом мы руководствуемся нормами действующего соглашения о взаимной юридической помощи и иными официальными соглашениями в наших действиях по официальным запросам правительственных органов, и наша работа по таковым запросам отражается в наших ежегодных отчетах о выполнении правительственных запросов».

Известно, что службам сети Facebook постоянно приходится вести тяжелую борьбу, чтобы ненароком не нарушить множество различных обычаев, традиций, социальных, религиозных и цензурных норм, действующих в сотне с лишним стран, в которых на сегодня действует эта социальная сеть. В пространном манифесте компании, изданном в феврале этого года, ее главный директор Марк Цукерберг описал политику компании по разрешению подобных ситуаций следующим образом: «Мы нашей работой помогаем грандиозному процессу демократизации, и в этом процессе вырабатываются свои нормы и стандарты, которое само сообщество уже и помогает внедрять».

В рамках реализации этой политики, по словам Цукерберга, руководство Facebook проводит постоянные голосования пользователей сети по всему миру, чтобы определить рамки того «контента» (содержания), который сами пользователи считают допустимым в социальной сети той или иной страны. Тот контент, который нарушает, по мнению большинства пользователей, личные и общественные нормы данной страны, далее автоматически маркируется искусственным интеллектом, блокируется на серверах компании и затем автоматически удаляется без человеческого вмешательства.

Руководство социальной сети Twitter никак пока не отреагировало на запросы Пакистана и журналистов TheGardian.