В Италии беатифицирован как мученик мирянин, отказавшийся присягать Гитлеру в 1944 г.

К лику блаженных Католической Церкви причислен Йозеф Майр-Нуссер (1910-1945 гг.)

ВАТИКАН. Мирянин из Северной Италии, который отказался принести присягу Гитлера, беатифицирован как мученик в соборе в Больцано 18 марта 2017 г. Кардинал Анжело Амато, префект Конгрегации канонизации святых, возглавил канонизационную Мессу, в ходе которой блаженным Католической Церкви был объявлен Йозеф Майр-Нуссер (Josef Mayr-Nusser; 1910-45 гг.), сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Йозеф Maйр-Нуссер, уроженец Южного Тироля, где преобладает немецкое население, был одним из лидеров Католического Действия и Общины св. Винцента Поля. Он женился в 1942 г., в следующем году у него родился сын.

Призванный в войска СС в 1944 г. Майр-Нуссер отказался принести присягу Гитлеру. Приговоренный к смерти, он умер, будучи перевезенным в концлагерь Дахау.

Майр-Нуссер «умер как мученик, потому что он отказался придерживаться идей нацизма из преданности Евангелию», сказал Папа Римский Франциск после канонизации новомученика, выступая 19 марта после традиционной молитвы Angelus на площади св. Петра в Ватикане.