Совершена попытка поджога русского храма Вознесения Господня на Елеонской горе в Иерусалиме
- 21 марта
- 15:38
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- Источники:
- ТАСС
- Седмица.Ru
В храме Гроба Господня окончена реставрация Кувуклии
По информации издания, в ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. Кроме того, реставраторы прорубили окно, которое впервые позволит посетителям храма взглянуть на гробницу Спасителя.
Стоимость реставрационных работ, продолжавшихся девять месяцев, составила около 4 млн долларов.
Открытие Кувуклии, как ожидается, состоится 22 марта в присутствии предтавителей Церквей, в совместном владении которых находится храм Гробом Господним.
Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было обнаружено спустя три века после распятия посланцами римского императора Константина, провозгласившего Христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов.
Пещера, где находится Гроб Господень, была обретена под основанием языческого храма, построенного по указанию императора Адриана, повелевшего создать новую колонию на месте Иерусалима, разрушенного римлянами в 70 году по Р. Х.
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