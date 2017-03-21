Один из критских священников, прекративших поминовение своих архиереев, примирился с митрополитом

Священник Эммануил Саррис восстановил каноническое общение с правящим архиереем

ИРАКЛИОН. Ретимнийская и Авлопотамосская митрополия полуавтономной Критской Православной Церкви сообщила «с большой радостью», что священник Эммануил Саррис, который принадлежит к числу клириков этой епархии, ранее прекративших поминовение своего правящего архиерея, возвратился к каноническому порядку и вновь начал поминать своего митрополита за литургическими службами.

Ранее четыре священнослужителя Критской Православной Церкви (в юрисдикции Константинопольского Патриархата): протоиерей Гавриил Мазанакис, священник Эммануил Саррис, священник Спиридон Даманакис и священник Павел Мазанакис - проинформировали своих митрополитов: соответственно митрополитов Кидонийского и Апокоронасского Дамаскина, митрополита Ретимнонского и Авлопотамосского Евгения и митрополита Лампсиссского и Кфакийского, что они прекращают их литургическое повиновение, начиная с Недели Торжества Православия (5 марта 2017 г.). Клирики оправдывали свои действия «осуждением все-ереси экуменизма и отвержением Калимбарийского псевдо- собора [т.e. Церковного Собора, состоявшегося на Крите в июне 2016 г.]».

Священный Синод Критской Церкви 16 марта 2017 г. призвал клириков вернуться в общение с своим каноническим священноначалием.

Священник Эммануил Саррис примирился с своим епархиальным архиереем после публикации обращения Священного Синода Критской Православной Церкви и в результате личных контактов с митрополитом Ретимнийским и Авлопотамосским Евгением, отметили в епархии.

Отец Эммануил прервал общение с митрополитом Евгением в Неделю Торжества Православия, 5 марта 2017 г. Но уже в Неделю Крестопоклонную, 19 марта 2017 г., священник восстановил свои канонические отношения с правящим архиереем и своей местной Церковью во время воскресной Литургии, которую он совершил в своем приходе. Данный факт он особо подтвердил в своей проповеди.

Вечером того же дня, во время вечерни, совершенной в кафедральном соборе Ретимнийской митрополии, отец Эммануил по предложению митрополита Евгения взял слово и подчеркнул перед лицом митрополита, священников и верующих, что он возвратился к своему изначальному каноническому положению.