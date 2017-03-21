В Ватикане подтвердили, что близки к заключению соглашения с Обществом Св. Пия X

Оно окончательно упорядочит статус этой группы католиков-традиционалистов

ВАТИКАН. Секретарь комиссии Ecclesia Dei подтвердил, что Ватикан близок к заключению соглашения с Обществом Св. Пия X (SSPX), которое окончательно упорядочит статус этой группы католиков-традиционалистов и приведет к восстановлению их общения со Святым Престолом.

Архиепископ Гвидо Поццо (Guido Pozzo) сказал в интервью немецкой газете Die Tagespost, что Ватикан попросит, чтобы SSPX подтвердило формальную декларацию, решив некоторые остающиеся вопросы, относящиеся к доктринальной проблематике.

Однако подтверждая все, о чем заявили лидеры SSPX, архиепископ Поццо также признал, что SSPX не будет впредь позволено продолжать высказывать сомнения относительно учения Второго Ватиканского собора.

За последние годы, по словам архиепископа Поццо, Конгрегация вероучения ответила на многие вопросы относительно соборных документов. «Я не вижу причин, по которым эта работа по разъяснению и ответам на сомнения... не могла бы привести к успеху».

Архиепископ Поццо сказал, что, в интерпретации документов Второго Ватиканского собора один четкий принцип всегда будет соблюден: «если понимание соборных постановлений ведет к разрыву с традиционным учением Церкви, значит эта интерпретация должна быть отклонена как ложная или несоответствующая».

Архиепископ также предложил, чтобы по вопросу о воссоединении SSPX с Католической Церковью все вверили себя попечению Богоматери Фатимской, поскольку в настоящее время католики отмечают 100-ю годовщину явления Девы Марии в Фатиме.