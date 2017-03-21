Папа Франциск попросил прощения за участие католиков в геноциде в Руанде в 1994 году

Понтифик принес извинения во время встречи с президентом Руанды Полем Кагаме

ВАТИКАН. Папа Римский Франциск принес извинение за роль, которую католики играли в геноциде 1994 года в Руанде. Понтифик попросил прощения во время состоявшейся 20 марта 2017 г. встречи с президентом Руанды Полем Кагаме, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Папа Франциск упомянув, что участие некоторых католических священнослужителей в резне, которая унесла 800 тыс. жизней и «изуродовала лицо Церкви».

По примеру, поданному Папой Иоанном Павлом II, который попросил прощения за все прегрешения прошлых эпох в течение юбилейного 2000-го года, Папа Франциск также «просил снова Божьего прощения за грехи и недостатки Церкви и ее членов, среди которых были священники и монашествующие мужчины и женщины, которые уступили ненависти и насилию, предав свою собственную евангельскую миссию».

В прошлом году католические епископы Руанды уже принесли свои собственные извинения за участие представителей Католической Церкви в направленной на геноцид кампании. Папа Франциск сказал тогда, что надеется, что эти извинения помогут достигнуть «очищения памяти» и согласия в стране.

Во время своей встречи с президентом Кагаме Папа Римский также говорил о текущих государствено-церковных отношениях, проблемах региона Великих озер Африки и особенно — «о тяжелом положении мигрантов», отметили в Пресс-службе Ватикана.