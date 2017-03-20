Минюст требует объявить "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией

МОСКВА. Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с просьбой признать экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и запретить ее деятельность на территории страны, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВС РФ. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Этот центр является головной организацией, управляющей филиалами свидетелей Иеговы по всей России. Если иск Минюста будет удовлетворен, запрет затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране. Свидетели Иеговы оценивают численность своих последователей в России в 175 тысяч человек, пишет "Российская газета".

Ранее в регионах уже неоднократно принимались решения о запрете местных отделений этой религиозной организации, которую многие считают сектой. Недавно ВС РФ оставил решение суда в Еврейской автономной области о запрете деятельности свидетелей Иеговы в Биробиджане, отмечает "Интерфакс". В октябре прошлого года ВС признал законным решение о ликвидации организации "Свидетели Иеговы "Орел" и признании ее экстремистской.

В феврале этого года администрация Забайкальского края рекомендовала чиновникам сообщать в ФСБ о действиях свидетелей Иеговы, баптистов и пятидесятников, которые якобы активизировались в сельской местности.