Папа Франциск посетит Египет в конце апреля

Папа также может встретиться с президентом Ас-Сиси

КАИР. Папа Римский Франциск посетит Египет 28-29 апреля этого года. Первый в этом году зарубежный визит понтифика состоится по приглашению президента Абделя Фатаха Ас-Сиси, католического епископата страны, коптского Патриарха Тавадроса II и верховного имама «Аль-Азхара» Ахмеда Ат-Таиба, сообщают пресс-служба Ватикана и египетское информационное агентство «Аль-Ахрам».

«Египет говорит «добро пожаловать» досточтимому гостю и заявляет, что предстоящий визит рассматривает как послание мира, терпимости и диалога между верующими всех религий», -- говорится в заявлении пресс-службы президента Ас-Сиси.

В программу папского визита включено посещение исламского университета «Аль-Азхар» и встреча с его верховным имамом шейхом Ахмедом Ат-Таибом. Находясь в Каире, понтифик посетит и коптский собор св. Марка, где встретится с Патриархом Тавадросом II. Франциск также намерен побывать в католической церкви.

По информации итальянского агентства ANSA, Папа также может встретиться с президентом Ас-Сиси.

Визит Папы в Страну пирамид совпадает с 70-летием установление дипломатических отношений между Святым Престолом и Египтом.

Ранее, 22 февраля, Египет посетил президент папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан: высокий иерарх принял участие во встрече с мусульманскими богословами из «Аль-Азхара» - первом мероприятии такого уровня, состоявшемся после приостановки двухстороннего диалога в 2011 году по инициативе исламской стороны. Причиной демарша каирского университета стали высказывания Бенедикта XVI в связи с терактом у коптской церкви в Александрии. Предшественник Франциска призвал руководство Египта к «конкретным действиям», направленным на защиту христиан, и осудил «стратегию насилия» по отношению к последователям Христа. Эти слова показались тогдашнему руководству «Аль-Азхара» «вмешательством во внутренние дела» Египта.

По окончании февральской встречи кардинал Торан заявил, что ее участники – католики и мусульмане – пришли к согласию по вопросу о том, что «ссылаться на религию для оправдания насилия недопустимо».