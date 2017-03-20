Подвели итоги также ХII Многопрофильной олимпиады «Аксиос»

МОСКВА. 19 марта в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) в рамках Дня открытых дверей состоялось подведение итогов IX Общероссийской олимпиады по основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную» и ХII Многопрофильной олимпиады «Аксиос».

В олимпиаде «Аксиос» приняли участие более 3000 учащихся 5 -11 классов из различных регионов страны от Хабаровска до Калининграда. Олимпиада проводилась на основе общеобразовательных школьных программ и включала два тура: очный и заочный.

По словам организатора олимпиады Ирины Артамкиной, призёрами и победителями олимпиады «Аксиос» стали около 300 школьников. «Победители и призёры профилей «Литература» и «Обществознание», входящих в Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), получат льготы при поступлении в вузы. Участие в олимпиаде учитывается и при поступлении в ПСТГУ», - подчеркнула она.

IX олимпиада по основам православной культуры для учащихся 5-11 классов проходила в 3 этапа: школьный и муниципальный (отборочные) и региональный (заключительный). Основная тема Олимпиады: «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений». В задания олимпиады включены материалы, связанные с памятными событиями российской истории 2017 года: 100-летием Поместного Собора Русской Православной Церкви, восстановлением Патриаршества, подвигу новомучеников и исповедников.

«Вот уже девятый год наш Университет проводит олимпиаду «Основы православной культуры». В этом году в олимпиаде участвовало около 300 тысяч школьников из более чем 10 тысяч школ 83-х регионов России, а также участники из Литвы и посольских школ Мальты, Италии, Таиланда, - говорит организатор олимпиады Виктория Туфрина. - Мы рады видеть среди участников нашей олимпиады и 4-классников, обучающихся в рамках Основы религиозных культур и светской этики, не только по модулю «Основы православной культуры», но и «Светская этика»».

В региональный московский финал вышли 80 человек из 15 субъектов Российской Федерации, а в региональных турах 2111 школьников. Из них: 168 человек - получили дипломы 1 степени, 527 подростков были номинированы на дипломы Российского совета олимпиад школьников.

После награждения школьники и будущие студенты познакомились с условиями поступления и обучения в Университете, узнали об образовательных направлениях бакалавриата, магистратуры и программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Гостям Дня открытых дверей рассказали об истории ПСТГУ, его научной и студенческой жизни.

Победителям олимпиад Фонд содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто» подарил билеты на концерт классической музыки «Собрание шедевров», который прошёл после награждения в Соборной палате ПСТГУ. Наиболее отличившиеся школьники услышали произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, К.В. Глюка, Т. Альбинони, Ф. Шуберта в исполнении венгерского органиста Силади Дьюлы и ансамбля скрипачей Большого театра.