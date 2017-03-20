Сицилийский епископ запретил мафиози становиться крестными отцами

В 2008 году епископ запретил проводить религиозную церемонию на похоронах гангстеров

РИМ. Католический архиепископ сицилийского города Монреале Микеле Пеннизи запретил членам мафии быть крестными отцами.



"Мафия всегда использовала церковный термин "крестный отец", чтобы придать своим боссам религиозный авторитет, в то время как в действительности эти два мира несовместимы", - заявил иерарх, которого цитирует газета "Гардиан".



Глава епархии, однако, подчеркнул, что его декрет не закрывает путь к покаянию для тех мафиози, кто "признает ошибки и попросит прощения за все плохое, что совершил".



В епархию Микеле Пеннизи входит и город Корлеоне, откуда родом главный герой романа Марио Пьюзо "Крестный отец" и основанного на нем фильма Фрэнсиса Форда Копполы.



В 2008 году епископ получал угрозы после того, как запретил проводить религиозную церемонию на похоронах гангстеров.