В Айн-Шамсе нашли статую фараона Псамметиха I

КАИР. Министр по делам древностей Египта Халид аль-Анани заявил на пресс-конференции, что информация об обнаружении в одном из беднейших районов Каира статуи фараона Рамсеса II была неточной, сообщает ТАСС.

После исследования надписей на древнем артефакте ученые пришли к выводу, что речь идет о статуе, воздвигнутой в честь фараона Псамметиха I из 26 династии фараонов" (VII век до н.э.).

Именуемая еще саисской династия, первым представителем которой был правивший 54 года царь, относится уже к поздней эпохе и характеризуется последним самостоятельным подъемом египетской цивилизации. Историки иногда называют его "саисским ренессансом".

Об обнаружении двух древнеегипетских статуй было объявлено неделю назад. Тогда журналистов пригласили в отдаленный район Айн-Шамс для освещения церемонии поднятия статуй из грунтовых вод. Археологи из работавшей там египетско-германской миссии сообщили, что артефакты, скорее всего, созданы в честь фараонов Рамсеса II и его внука Сети II из 19 династии фараонов (новое царство, XIII век до н.э.). Находка была сделана в месте, где когда-то располагался вход в построенный Рамсесом II величественный Храм Солнца.

В районе Айн-Шамс, что в переводе с арабского означает "глаз солнца", археологи ведут раскопки уже много лет. На месте этой ныне густозаселенной рабочей окраины на северо- востоке столицы когда-то процветал Гелиополис – Город солнца, центр жречества, духовного поклонения солярным божествам. Храмы Солнца там строились повсеместно.

В прошлые года археологи неоднократно находили там статуи Рамсеса II. И в этот раз, глядя на массивный многотонный колосс, ученые сразу предположили, что принадлежать он может только великому фараону. Сейчас обе статуи временно находятся на территории Каирского музея, а после реставрации будут перевезены в открывающийся в 2018 году на плато Гиза у Великих пирамид Большой Египетский музей.