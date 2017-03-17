Глава Ливанского государства также встретился с кардиналом Паролином

ВАТИКАН. В четверг, 16 март 2017 г., Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Ливана Мишеля Ауна. Затем глава Ливанского государства встретился с кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем Святого Престола, и архиепископом Полем Ричардом Галлахером, секретарем Ватикана по взаимоотношениям с государствами.

В коммюнике Ватиканской пресс-службы отмечается, что во время переговоров стороны отметили хорошее состояние отношений между Святым Престолом и Ливаном, подчеркнув историческую и институциональную роль Христианской Церкви в жизни страны.

Стороны выразили удовлетворение по поводу вовлечения различных политических сил в процесс преодоления политического кризиса в Ливане и завершения периода вакантности президентского поста. Участники переговоров призвали к еще более плодотворному сотрудничеству между различными этническими и религиозными сообществами Ливана в пользу общего блага и развития страны.

Кроме того, собеседники затронули проблему Сирии, обратив особое внимание на международные усилия, направленные на политическое решение конфликта.Среди прочего, была дана высокая оценка гостеприимству Ливана, который принял на своей территории большое количество сирийских беженцев.

Наконец, также состоялся обмен мнениями о ситуации в Ближневосточном регионе, в ходе которого речь шла о способах преодоления конфликтов и тяжелом положении христиан на Ближнем Востоке.