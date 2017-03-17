Папа Франциск возглавил богослужение, перед которым исповедался сам, а затем принял исповедь верующих

Служба прошла в базилике св. Петра в Ватикане

ВАТИКАН. 17 марта 2017 г. Папа Римский Франциск возглавил специальное покаянное богослужение в базилике св. Петра в Ватикане, перед которым сначала исповедался сам, а затем принял исповедь верующих, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Таким образом понтифик присоединился к инициативе «24 часа для Господа», которая пройдет 24-25 марта 2017 г. в католических епархиях всего мира.

Тема нынешней духовной акции: «Милости хочу» (Мф 9,13). В ее рамках многие католические храмы мира будут открыты в течение суток, чтобы к таинству исповеди могло приступить как можно большее количество людей.

В частности, в Риме для участия в акции определены два храма, двери которых будут открыты всю ночь с 24 на 25 марта 2017 г. В храмах Санта-Мария-ин-Трастевере и св. Франциска круглые сутки верующих будут исповедовать священники, а волонтеры будут приглашать к совершению таинства покаяния всех желающих.

Завершится инициатива вечером 25 марта в храме Святого Духа (Santo Spirito in Sassia) близ Ватикана богослужением, которое возглавит архиепископ Рино Физикелла, глава Папского совета по новой евангелизации.

Инициатива «24 часа для Господа» пройдет в Католической Церкви уже в четвертый раз. Она была инициирована по итогам Синода епископов 2012 года, посвященного теме новой евангелизации, в ходе которого было подчеркнуто, что таинство исповеди должен быть центральной частью пастырской жизни Церкви.

Проведение инициативы «24 часа для Господа» предложил всем епархиям Католической Церкви Папский совет по новой евангелизации. Папа Франциск с самого начала активно поддержал эту духовную акцию.