Об этом заявил Патриарх Константинопольский Варфоломей на встрече с премьер-министром Украины

Kmu.gov.ua

КИЕВ. Константинопольский Патриархат поможет Украине получить объединенную Церковь. Об этом заявил Патриарх Константинопольский Варфоломей на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, состоявшейся в Стамбуле 15 марта, сообщает

«Мы молимся, чтобы украинский народ объединился в одной Церкви. Материнская Церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную Церковь. Мы можем быть оптимистами относительно будущего», – сказал Предстоятель Константинопольской Православной Церкви.

Глава правительства Украины, в свою очередь, высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея относительно поддержки единства украинского Православия.

«Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой Церкви, и Ваша роль очень важна. Мы полны глубокого уважения к Вашему Святейшеству за вашу поддержку единства украинского Православия», – сказал Владимир Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил Патриарха Варфоломея за мудрость, благословение и любовь к Украине, а также за молитвенную поддержку в сложное для страны время.

Предстоятель Константинопольской Церкви поблагодарил «украинцев за их глубокую веру и верность Церкви».

«Мы приветствуем всю любимую украинскую нацию из штаб-квартиры Вселенского Патриархата не как иностранцев, а как любимых духовных детей этой Матери-Церкви. Духовные отношения, которые объединяют материнскую Церковь с украинцами, никогда не исчезали. Мы близки к вам, особенно когда вам трудно, мы сопровождаем вас нашими молитвами и благословением. Мы шлем свое благословение, любовь и заинтересованность каждому украинцу без исключений», – сказал Патриарх Варфоломей.