Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Константинопольскую Патриархию
- 17 марта
- 14:58
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- Источники:
- Kmu.gov.ua
- Седмица.Ru
Константинопольский Патриархат поможет Украине получить объединенную Церковь
«Мы молимся, чтобы украинский народ объединился в одной Церкви. Материнская Церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную Церковь. Мы можем быть оптимистами относительно будущего», – сказал Предстоятель Константинопольской Православной Церкви.
Глава правительства Украины, в свою очередь, высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея относительно поддержки единства украинского Православия.
«Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой Церкви, и Ваша роль очень важна. Мы полны глубокого уважения к Вашему Святейшеству за вашу поддержку единства украинского Православия», – сказал Владимир Гройсман.
Премьер-министр поблагодарил Патриарха Варфоломея за мудрость, благословение и любовь к Украине, а также за молитвенную поддержку в сложное для страны время.
Предстоятель Константинопольской Церкви поблагодарил «украинцев за их глубокую веру и верность Церкви».
«Мы приветствуем всю любимую украинскую нацию из штаб-квартиры Вселенского Патриархата не как иностранцев, а как любимых духовных детей этой Матери-Церкви. Духовные отношения, которые объединяют материнскую Церковь с украинцами, никогда не исчезали. Мы близки к вам, особенно когда вам трудно, мы сопровождаем вас нашими молитвами и благословением. Мы шлем свое благословение, любовь и заинтересованность каждому украинцу без исключений», – сказал Патриарх Варфоломей.
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