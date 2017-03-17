Румынская Православная Церковь высказала свое мнение относительно “гражданского партнерства”
- 17 марта
- 14:33
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Река в Новой Зеландии впервые в мире получила права человека
Местное племя маори считает реку своим предком
ВЕЛЛИНГТОН. Река Уонгануи в Новой Зеландии стала первой рекой в мире, которую наделили правами человека, сообщает газета Guardian.
Местное племя маори из Уонгануи, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.
Местное племя маори из Уонгануи, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.
В новом законе, принятом парламентом Новой Зеландии, вред Уонгануи приравнивается к ущербу племени, поскольку они считаются единым целым. Кроме того, река получила двух попечителей: один представляет власти страны, второй — племя.
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