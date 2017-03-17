Река в Новой Зеландии впервые в мире получила права человека

Местное племя маори считает реку своим предком

Guardian

ВЕЛЛИНГТОН. Река Уонгануи в Новой Зеландии стала первой рекой в мире, которую наделили правами человека, сообщает газетаМестное племя маори из Уонгануи, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.

В новом законе, принятом парламентом Новой Зеландии, вред Уонгануи приравнивается к ущербу племени, поскольку они считаются единым целым. Кроме того, река получила двух попечителей: один представляет власти страны, второй — племя.

Судебный процесс о наделении реки правами человека стал самым длинным в истории Новой Зеландии, сообщает Guardian. Как пишет издание, теперь и другие местные племена могут потребовать приравнять священные для них природные объекты к живым существам.