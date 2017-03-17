В рамках православных просветительских курсов состоится встреча с епископом Тихоном (Шевкуновым)
- 17 марта
- 14:24
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Путин встретился с главой Русской православной старообрядческой церкви
"Традиционно на таких встречах президент обсуждает с главами конфессий вопросы, связанные с жизнью конфессии, ее деятельностью, и с перспективами ее развития", — сказал он журналистам.
Предстоятель Русской православной старообрядческой Церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным уникальным событием, поскольку подобных встреч не проводилось с момента раскола Русской Православной Церкви в XVII веке, сообщили РИА Новости в секретариате РПСЦ.
Предстоятель РПСЦ также поблагодарил Путина за поддержку его инициативы празднования в 2020 году 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума – одного из самых ярких противников церковной реформы Патриарха Никона, почитаемого старообрядцами священномучеником и исповедником.
Начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Кремля Евгений Еремин летом 2016 года рассказал, что Путин поддержал инициативу митрополита Корнилия по поводу празднования 400-летия протопопа Аввакума и поручил правительству выбрать формы помощи, "которые бы устроили всех в проведении этого празднования".
Савельев рассказал, что на встрече также обсуждались реконструкция старообрядческих храмов в Рогожском поселке и на Преображенском кладбище в Москве, возвращение Русской православной старообрядческой церкви здания храма Покрова и Успения Божией Матери в Малом Гавриковом переулке в Москве и помощь верующим, желающим вернуться из Южной Америки. По словам секретаря, Путин "обещал обратить внимание на этот вопрос – переселение старообрядцев на родину".
Ранее правительство Амурской области сообщило, что несколько старообрядцев из Уругвая и других стран Южной Америки вернулись в Россию, 24 из них поселились недалеко от города Свободный недалеко от Благовещенска, там формируется новое поселение, а продукты, которые производят переселенцы, пользуются спросом среди местных жителей.
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