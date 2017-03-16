Константинополь не намерен создавать свою митрополию на Украине
- 16 марта
- 16:28
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- Источник:
- Седмица.Ru
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Константинопольскую Патриархию
СТАМБУЛ. В рамках своего официального визита в Турцию украинский премьер-министр Владимир Гройсман 15 марта 2017 г. посетил Константинопольскую Патриархию в Стамбуле, сообщил официальный сайт Константинопольской Православной Церкви.
Главу правительства Украины сопровождал заместитель премьер-министра Владимир Кистион, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, министр образования Лилия Гриневич, посол Украины в Турции Андрей Сибиха, исполняющий обязанности генерального консула Украины в Стамбуле Максим Вдовиченко, советники премьер-министра Сергей Попик и Мирослав Кошлюк, секретарь премьер-министра Юрий Боденчук, а также другие члены официальной делегации Украины, среди которых (что весьма необычно) также был Мустафа Джемилев, один из лидеров антироссийски настроенных представителей крымских татар, базирующихся на территории Украины.
Премьер-министру Украины были оказаны традиционные знаки уважения, предусмотренные протоколом для глав правительств: он был встречен при входе в Патриархию патриаршими клириками, затем приведен в Патриарший собор св. Георгия архимандритом Виссарионом, архивариусом Константинопольской Патриархии и одним из немногих священнослужителей Фанара, который говорит по-русски (украинского в Патриархии не знают).
Затем премьер-министра Украины принял Патриарх Константинопольский Варфоломей. Встреча проходила в официальной резиденции Патриарха, где имела место длительная беседа, по завершении которой произошел обмен подарками.
Встреча состоялась в присутствии митрополита Галльского Эммануила, митрополита Смирнского Варфоломея, секретаря Священного Синода Константинопольской Православной Церкви, и архиепископа Памфилийского Даниила, окормляющего украинцев, пребывающих в юрисдикции Константинопольского Патриархата в США.
Затем в Тронном зале Константинопольской Патриархии премьер-министр Украины представил Патриарху Варфоломею сопровождавших его лиц, после чего было сделано сообщение о встрече для представителей СМИ.
О содержании беседы, состоявшейся между Патриархом Константинопольским и главой правительства Украины, пока не сообщалось.
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