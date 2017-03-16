- 16 марта
- 11:03
- Распечатать
- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Индии хотят пожизненно сажать в тюрьму за убой коров и провоз говядины
Согласно действующему законодательству Индии, нарушителю закона грозит до семи лет тюрьмы, а также выплата штрафа в 50 тысяч рупий (около 615 долларов США).
"Мы хотим сделать этот закон более строгим", — приводит газета слова члена партии "Бхаратия Джаната", главный министр штата Гуджара Виджай Рупани.
Помимо пожизненного заключения, проект закона предполагает конфискацию транспортного средства, на котором перевозилась говядина.
Издание отмечает, что в ряде штатов, главами которых являются члены партии "Бхаратия Джаната", еще в 2014 году ужесточили наказание за это преступление. Лидером "Бхаратия Джанаты" является премьер-министр Индии Нарендра Моди.
По данным The Guardian употреблять говядину можно только в 8 из 29 штатах Индии. Ее, несмотря на то, что корова является священным животным индуизма, едят индусы на юге страны. Также потребителями коровьего мяса являются мусульмане.
Большинство жителей Индии (более 80%) исповедуют различные течения индуизма. 13,4 % населения Индии, которое составляет 1,3 миллиарда человек, исповедует ислам. Приверженцами христианства являются около 2,5 % индусов.
- 10 марта 2017
- 2 марта 2017
- 22 февраля 2017
- 20 февраля 2017
- 13 февраля 2017
- 3 февраля 2017
- 22 августа 2013