На МКС доставят икону небесного покровителя Крыма

Икона проследует на космическую орбиту и облетит вокруг Земли

МОСКВА. Епископ Воскресенский Савва освятил в Новоспасском монастыре Москвы икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, которую доставят на Международную космическую станцию.



Как сказал иерарх на церемонии, икона проследует на космическую орбиту и "облетит вокруг Земли, тем самым подавая благословение всей нашей вселенной, в которой мы с вами существуем", сообщает пресс-служба Московской городской епархии.



Доставка святого образа на МКС станет возможной благодаря исполнительному директору по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" космонавту Сергею Крикалеву, который на борту станции "Союз ТМА-6" в 2005 году вместе со списком чудотворной Валаамской иконы более тысячи раз облетел Землю.



Икона написана студентами иконописной мастерской Московского государственного областного университета. После возвращения из космоса она будет храниться в храме Святого Николая в Новоспасской обители.