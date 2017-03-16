В Мадриде на выставке покажут репродукции икон из собрания Русского музея
- 16 марта
- 10:34
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
На МКС доставят икону небесного покровителя Крыма
Икона проследует на космическую орбиту и облетит вокруг Земли
МОСКВА. Епископ Воскресенский Савва освятил в Новоспасском монастыре Москвы икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, которую доставят на Международную космическую станцию.
Как сказал иерарх на церемонии, икона проследует на космическую орбиту и "облетит вокруг Земли, тем самым подавая благословение всей нашей вселенной, в которой мы с вами существуем", сообщает пресс-служба Московской городской епархии.
Доставка святого образа на МКС станет возможной благодаря исполнительному директору по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" космонавту Сергею Крикалеву, который на борту станции "Союз ТМА-6" в 2005 году вместе со списком чудотворной Валаамской иконы более тысячи раз облетел Землю.
Икона написана студентами иконописной мастерской Московского государственного областного университета. После возвращения из космоса она будет храниться в храме Святого Николая в Новоспасской обители.
Как сказал иерарх на церемонии, икона проследует на космическую орбиту и "облетит вокруг Земли, тем самым подавая благословение всей нашей вселенной, в которой мы с вами существуем", сообщает пресс-служба Московской городской епархии.
Доставка святого образа на МКС станет возможной благодаря исполнительному директору по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" космонавту Сергею Крикалеву, который на борту станции "Союз ТМА-6" в 2005 году вместе со списком чудотворной Валаамской иконы более тысячи раз облетел Землю.
Икона написана студентами иконописной мастерской Московского государственного областного университета. После возвращения из космоса она будет храниться в храме Святого Николая в Новоспасской обители.
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