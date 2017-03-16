Митрополиты древней и Новой Смирны совершили совместное богослужение в день св. Григория Паламы

Литургия прошла в кафедральном соборе Агия Фотини в Неа-Смирна (Афины, Греция)

АФИНЫ. В воскресенье, 12 марта 2017 г., в митрополичьем кафедральном соборе Агия Фотини (св. Фотинии) в Неа-Смирна (Новая Смирна) (Афины, Греция) была совершена Божественная литургия по случаю дна памяти св. Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, которую возглавили митрополит Смирны (г. Измир, Турция) Варфоломей и митрополит Неа-Смирны Симеон, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».

Митрополит Смирнский Варфоломей был рукоположен в епископский сан и поставлен на кафедру древней Смирны в прошлом году, впервые после того, как в сентябре 1922 г. в ходе резни христианского населения Измира был убит митрополит Смирнский Хризостом (Калафатис), причисленный к лику святых Элладской Православной Церковью в 1992 г.

Неа Смирна (греч. Νέα Σμύρνη) — район в южной, приморской, части Афин, примерно в 5 км к юго-западу от центра греческой столицы. После насильственного обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 г. район заселили, главным образом, беженцы из Смирны (современный Измир), отчего и произошло название района.