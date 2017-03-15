Халдейский патриарх предлагает придерживаться западного принципа отделения церкви от государства

Только так можно отстроить послевоенную Сирию, по его словам

СУЛЕЙМАНИЯ. Халдейский патриарх предложил в своей речи на недавнем форуме заимствовать принцип отделения церкви от государства у Запада, поскольку только так, по его словам, можно успешно отстроить послевоенную Сирию, когда Мосул будет полностью освобожден от джихадистов, сообщает Fides.

Иракскому народу придется решать сложнейшие задачи по восстановлению разорванных политических, социальных и межрелигиозных отношений. При этом долг иракцев будет состоять в том, чтобы «выстроить государство высочайшей законности, правопорядка и современной национальной демократии в стране, основанной на принципе гражданства, а не на праве сильного, когда этническое и/или религиозное большинство диктует свою волю меньшинствам», сказал патриарх. Чтобы обеспечивать движение страны этим путем, обществу придется «отделить религию от политики, а религиозные учреждения от государственных, и в этом отношении нам имеет смысл позаимствовать опыт Запада», сказал патриарх Луис Рафаэль I Сако, примас Халдейской церкви.

Патриарх особо отметил в своей речи те важнейшие критерии зрелого общества, которых необходимо придерживаться, чтобы страна открыла путь к всеобщему полноценному примирению и национальному возрождению после полного прекращения военных действий и могла уверенно противостоять деятельности деструктивных сил, пытающихся расколоть единство и согласие граждан в государстве. «Для этого первым делом мы должны отделить вопросы политики от вопросов веры, - сказал патриарх. – Если нам не удастся это сделать, у страны не будет никакого будущего».

Этими мыслями патриарх Луис Рафаэль I Сако поделился в своей речи перед участниками форума «После ДАИШ: как выйти из порочного круга конфликтов и достичь стабильных решений». Форум был организован в городе Сулеймания на востоке страны Американским университетом Ирака, частным учебным заведением, обучение в котором ведется по нормам и стандартам североамериканской системы высшего образования. Примас Халдейской церкви особо подчеркнул тот момент, что ни в коей мере не считает себя политической фигурой и просто рад поделиться своими мыслями с неравнодушными соотечественниками – в том числе по проблемам отделения религии от государства – в качестве гражданина Ирака и духовного учителя.

Хайдер аль-Абади, премьер-министр Ирака, также выступил перед участниками форума и в своей речи поблагодарил Халдейского патриарха, отметив: «План построения лучшего будущего в нашей стране, намеченный в речи Его Святейшества, прекрасен, и в этом нет сомнения. Но мы не можем надеяться на его претворение в жизнь, пока нам не удастся добиться единства всех политических сил и лидеров Ирака, пока мы не научимся подчинять свои личные интересы, предубеждения и предпочтения интересам и задачам всего нашего общества».