Христианская группа обвинила службу BBC в ползучей исламизации Великобритании

Петиция группы быстро набирает подписи в поддержку протеста и требований

ЛОНДОН. Христианская группа обвинила службу BBC в ползучей и намеренной исламизации Великобритании, опротестовала назначение очередного мусульманина на пост главы религиозных программ службы и разместила соответствующую петицию, которая собрала уже больше 7 тысяч подписей и продолжает их набирать, сообщает Christiantoday.

Текст петиции составлен движением «Голос за справедливость в Великобритании» (Voice for Justice UK, VFJUK). В петиции говорится, что христианство, как религия английского большинства, намеренно, упорно и последовательно оттесняется на обочину ведущей службой новостей. Петиция призывает «провести срочную ревизию системы управления и выработки политики вещания службой BBC, а также пересмотреть условия лицензии на вещание и ее оплату».

Эта петиция родилась вследствие возмущенной реакции христианской общественности на назначение мусульманки Фатимы Саларии на должность главы религиозной службы BBC. Причем это очередное назначение представителя мусульманской религии на эту должность, поскольку Салария сменила Аквила Ахмеда, срок службы которого на этой должности подошел к концу в прошлом году. В петиции говорится: «Служба BBC явно всячески содействует реализации целенаправленной, скрытой и тщательно спланированной политики исламизации Великобритании. Причем в действиях службы прослеживается не просто презрение, но и предательство всех тех принципов и ценностей, которые некогда легли в основу строительства Великобритании».

Страсти подогрело еще и недавнее решения руководства BBC о прекращении трансляции традиционной и очень популярной христианской программы «Хвалебные песнопения». В сообщении, размещенном по этому поводу на сайте VFJUK, с горечью отмечается: «Итак, нам остается только гадать, как скоро на смену «Хвалебным песнопениям» придет передача типа «Богослужение в мечети»? И когда, наконец, христианство будет уже наконец тихо задушено в этой стране, поскольку мусульмане считают неверным каждого, кто не исповедует ислам? Ни для кого не секрет, что Коран никогда не отличался толерантностью к другим религиям».

«Нет сомнения, что служба BBC будет и дальше уверять нас, что все это сущая нелепица, поскольку, дескать, ислам якобы религия мира, этакая добрая тетушка, преданная идеям мультикультурализма и терпимости, а христианство остается центральной темой религиозного медийного продукта, - говорится в петиции. – Но… можем ли мы и дальше верить тому, что нам втолковывают?»

Кроме того, петиция VFJUK и представители этой христианской организации в своих выступлениях требуют, чтобы главой религиозной службы крупнейшей службы новостей был назначен христианин, поскольку, по данным последнего социологического опроса, не менее 59.5 процентов населения Великобритании исповедует христианство. В петиции говорится, что «настойчиво проводимая службой BBC политика ублаготворения ислама в ущерб другим религиям еще раз доказывает, что ее руководство игнорирует справедливые чаяния других религиозных групп Великобритании на пропорциональное и справедливое представительство их интересов в средствах массовой информации».