Храм во имя небесного покровителя десантников откроют в Бутово
- 15 марта
- 14:06
- Распечатать
- Источник:
- Милосердие.Ru
В Москве заработал центр по трудоустройству бездомных
МОСКВА, 15 марта. Ресурсный центр по содействию бездомным в трудоустройстве открыла в Москве православная служба помощи «Милосердие».
Социальные работники службы «Милосердие» предлагают бездомным вакансии с учетом их навыков и региона проживания, помогают им собирать документы, необходимые для трудоустройства.
За первые полтора месяца работы центра за помощью обратилось порядка 50 человек, 10 из которых уже работают, в том числе и в фермерских хозяйствах. «По нашим прогнозам, количество таких обращений будет расти, – говорит руководитель проектов помощи бездомным в службе «Милосердие» Роман Скоросов. - Кроме того, мы надеемся, что предлагая помощь в трудоустройстве, мы помогаем человеку вернуться домой».
Центр по трудоустройству бездомных был открыт при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и работает в рамках благотворительной программы «Возвращение», которая направлена на профилактику бездомности и социальную реабилитацию бездомных.
По разным оценкам, в Москве проживает от 15 до 50 тысяч бездомных, и большинство из них – люди трудоспособного возраста. Только в 2016 году служба «Милосердие» помогла вернуться на родину более 1200 человек.
Православная служба помощи «Милосердие» - одна из крупнейших благотворительных организаций в России, которая объединяет 26 проектов помощи нуждающимся. Ежегодно помощь в службе «Милосердие» получают десятки тысяч человек. Служба на 80% существует благодаря пожертвованиям. Поддержать программу «Возвращение» может каждый, оформив регулярное пожертвование на специальной странице службы помощи «Милосердие».
Мы будем рады предоставить для Вас подробную информацию, комментарии, организовать необходимые интервью и съемку. По запросу мы оперативно предоставим фото - видео - или любые другие материалы, которые могут Вам пригодиться.
Православная служба помощи «Милосердие»
Руководитель по связям с общественностью
Екатерина Кудашкина
+7-903-174-74-64
miloserdie.press@gmail.com
www.miloserdie.ru/friends/about/
друзьямилосердия.рф
- 13 марта 2017
- 10 марта 2017
- 9 марта 2017
- 7 марта 2017
- 2 марта 2017
- 14 декабря 2016
- 18 ноября 2016