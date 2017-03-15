В Москве заработал центр по трудоустройству бездомных

МОСКВА, 15 марта. Ресурсный центр по содействию бездомным в трудоустройстве открыла в Москве православная служба помощи «Милосердие».

Социальные работники службы «Милосердие» предлагают бездомным вакансии с учетом их навыков и региона проживания, помогают им собирать документы, необходимые для трудоустройства.

За первые полтора месяца работы центра за помощью обратилось порядка 50 человек, 10 из которых уже работают, в том числе и в фермерских хозяйствах. «По нашим прогнозам, количество таких обращений будет расти, – говорит руководитель проектов помощи бездомным в службе «Милосердие» Роман Скоросов. - Кроме того, мы надеемся, что предлагая помощь в трудоустройстве, мы помогаем человеку вернуться домой».

Центр по трудоустройству бездомных был открыт при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и работает в рамках благотворительной программы «Возвращение», которая направлена на профилактику бездомности и социальную реабилитацию бездомных.

По разным оценкам, в Москве проживает от 15 до 50 тысяч бездомных, и большинство из них – люди трудоспособного возраста. Только в 2016 году служба «Милосердие» помогла вернуться на родину более 1200 человек.

Православная служба помощи «Милосердие» - одна из крупнейших благотворительных организаций в России, которая объединяет 26 проектов помощи нуждающимся. Ежегодно помощь в службе «Милосердие» получают десятки тысяч человек. Служба на 80% существует благодаря пожертвованиям. Поддержать программу «Возвращение» может каждый, оформив регулярное пожертвование на специальной странице службы помощи «Милосердие».

Мы будем рады предоставить для Вас подробную информацию, комментарии, организовать необходимые интервью и съемку. По запросу мы оперативно предоставим фото - видео - или любые другие материалы, которые могут Вам пригодиться.

Православная служба помощи «Милосердие»

Руководитель по связям с общественностью

Екатерина Кудашкина

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