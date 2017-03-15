Предстоятель Элладской Православной Церкви совершил заупокойное богослужение на могилах короля и королевы Греции

Поминовение монархов состоялось на кладбище Татой

АФИНЫ. Традиционное ежегодное заупокойное богослужение было совершено в понедельник, 13 марта 2017 г., на могилах Греческого короля Павла и Королевы Фредерики на придворном кладбище в Татой, близ Афин, сообщило информационное агентство «Ромфея».

Заупокойное поминовение греческой монаршей четы возглавил Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним. Предстоятелю Элладской Православной Церкви сослужили митрополиты Илийский, Ахарнонский и Петруполисский Афинагор; Сиросский, Тиносский, Андросский, Кеасский и Милосский Дорофей и Meсогейский и Лавреотикийский Николай.

Павел I — восьмой король Греции из династии Глюксбургов, правивший в 1947—1964 гг.

Родился 14 декабря 1901 г. Получил образование как военно-морской офицер. В 1917 — 1920 гг. находился в эмиграции вместе со своим отцом — королем Греции Константином I. В 1923 — 1935 гг. и 1941 — 1946 гг. также находился в эмиграции вместе с братом — королем Греции Георгом II. В 1935 г. был провозглашен наследным принцем. Во время Второй мировой войны входил в состав греческого правительства в изгнании, пребывавшего в Лондоне и Каире, откуда регулярно посылал радиообращения к греческому народу. Вернулся в Грецию после того, как 1 сентября 1946 г. греческий народ на референдуме решил восстановить короля Георга на престоле.

В 1947 г., после смерти брата — короля Георга II, Павел I стал королем Греции. Начало его правления пришлось на период гражданской войны между греческими коммунистами и правительством республиканцев, националистов и роялистов. Гражданская война завершилась в 1949 г. Несмотря на политическую стабильность, в Греции росли республиканские настроения. Король Павел и другие члены королевской семьи стали подвергаться критике за вмешательство в политику и расточительный образ жизни. В период правления короля Павла возник конфликт между Грецией и Великобританией из-за проблемы Кипра. В 1964 г. король был прооперирован по поводу рака желудка. Через неделю после операции, 6 марта 1964 г., Павел I скончался.

Фредерика Греческая (урожденная Фредерика Луиза Тира Виктория Маргарита София Ольга Цецилия Изабелла Криста, принцесса Ганноверская, герцогиня Брауншвейг-Люнебургская) — супруга короля Греции Павла I и мать короля Константина II.

Родилась 18 апреля 1917 г. в семье герцога Брауншвейгского Эрнста Августа и принцессы Виктории Луизы Прусской, единственной дочери германского императора Вильгельма II и Августы Виктории Шлезвиг-Гольштейнской. Как дочь ганноверского принца, она была принцессой Ганновера, Великобритании и Ирландии, а также герцогиней Брауншвейг-Люнебургской.

В 1936 году принц Павел, наследный принц Греции, который приходился Фредерике двоюродным дядей, сделал ей предложение. Об их обручении было официально объявлено 28 сентября 1937 г. 9 января 1938 г. они вступили в брак в Афинах. 2 ноября 1938 г. в их семье родился первый ребенок — принцесса София (в 1962 г. она вышла замуж за принца Испании Хуана Карлоса, будущего короля Испании Хуана Карлоса I). 2 июня 1940 г. родился сын, будущий король Греции Константин II. Последний ребенок — принцесса Ирина, родилась 11 мая 1942 г.

Во время гражданской войны королева Фредерика организовала по всей Греции сеть из 53 лагерей беженцев, где находили приют, в основном, дети-сироты и дети из бедных семей.

Королева Фредерика была печально известна своими многочисленными произвольными и неконституционными случаями вмешательства в политику Греции и столкновениями с демократически избранным правительством, за что подвергалась резкой критике. Лишь когда ставший королем Константин II женился на принцессе Анне-Марии Датской, королева Фредерика стала меньше участвовать в публичной жизни страны, предоставив это право новой королеве.

Королева Фредерика после свержения монархии в Греции удалилась в изгнание. Умерла от сердечного приступа 6 февраля 1981 г. в Мадриде. Тем не менее, она была похоронена на кладбище в Татое, рядом с супругом. Бывшему королю Константину II и его семье было разрешено присутствовать на похоронах, но оставаться на территории Греции не более суток, и он был вынужден покинуть страну, проведя в ней всего несколько часов.