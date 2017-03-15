Бывший примас римо-католиков Украины удостоен высшей награды Польского государства

Орден Белого Орла кардиналу Марьяну Яворскому вручил президент Польши Анджей Дуда

КРАКОВ. В понедельник, 13 марта 2017 г., в Кракове президент Польши Анджей Дуда вручил высшую награду Польского государства — орден Белого Орла — кардиналу Марьяну Яворскому, бывшему римско-католическому митрополиту Львовскому, соучредителю Папской теологической академии.

Ордена Белого Орла бывший глава римо-католиков Украины удостоен за «знаменательные заслуги в восстановлении религиозной жизни, углублении экуменического диалога и научные достижения в области философии и богословия».

«Его Преосвященство кардинал Яворский является частью большой повести о Польше, о том, как Польша восстанавливалась, в том числе — через возвращение веры своим сыновьям, а следовательно, нашим землякам, не только здесь, на территории современной Польши, но и на тех землях, которые в исторических бурях были утрачены», — сказал президент Анджей Дуда, вручая награду Яворскому.

Церемония прошла в краковском доме кардинала Яворского по улице Каноников, где бывший примас Римско-католической Церкви Украины проживает после ухода на покой.

Значимой в жизни польского кардинала с Украины была его дружба с польским Папой Иоанном Павлом II.

«Я благодарен Богу за то, что на протяжении стольких лет я мог быть около Иоанна Павла II. Я с удивлением смотрел, как этот человек отдал себя Богу и людям», — вспоминает кардинал Марьян Яворский в фильме Богуславы Становский-Цихонь «Поверенный души».

«Их дружба, которая изначально зародилась из общих философских интересов, продолжалась до конца. Иоанн Павел II в последний раз исповедался именно кардиналу Яворскому», - добавил в этом фильме кардинал Станислав Дзивиш, бывший архиепископ Краковский, в прошлом — личный секретарь Папы Иоанна Павла II.