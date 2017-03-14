Синод Болгарской Православной Церкви избрал новым митрополитом Врачанским епископа Браницкого Григория

Выборы прошли в Софии 12 марта 2017 г.

СОФИЯ. Священный Синод Болгарской Православной Церкви на своем заседании 12 марта 2017 г. единогласно избрал новым митрополитом Врачанским епископа Браницкого Григория, который являлся викарием Блаженнейшего Патриарха Болгарского Неофита, сообщил официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

26 декабря 2016 г. после тяжелой болезни скончался митрополит Врачанский Калиник. Синод Болгарской Церкви на своем заседании 28 декабря 2016 г. в соответствии с Уставом назначил митрополита Старо-Загорского Киприана временно управляющим Врачанской митрополией и поручил провести выборы нового Врачанского митрополита.

На заседании Синода на заседании 21 января 2017 г. утвердил список кандидатов для выборов главы вдовствующей Врачанской митрополии. В соответствии с решением епархиального избирательного совета были утверждены два кандидата, избранные духовенством и мирянами Врачанской епархии: епископ Брапницкий Григорий и епископ Агатопольский Иерофей.

12 марта 2017 г., во второе воскресенье Великого поста и день памяти святителя Григория Паламы, в Синодальной часовне св. равноапостольного благоверного царя Бориса, Крестителя Болгарии по окончании Божественной Литургии прошли канонические выборы митрополита Врачанского путем голосования председателя и членов Священного Синода Болгарской Православной Церкви в полном составе.

В результате голосования 13 голосов были отданы за епископа Григория, за епископа Иерофея не был подан ни один бюллетень.

В головании участвовали: Болгарский Патриарх Неофит и митрополиты Сливенский Иоанникий, Видинский Дометиан, Велико-Тырновский Григорий, Плевенский Игнатия, Ловчанский Гавриил, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Западно- и Среднеевропейский Антоний, Варненский и Великопреславский Иоанн, Неврокопский Серафим, Русенский Наум и Старо-Загорский Киприан.

По окончании выборов Болгарский Патриарх Неофит огласил результаты и провозгласил канонически избранным митрополитом Врачанским епископа Браницкого Григория, после чего ему было пропето многолетие.

В приемном зале Синода Патриарх Болгарский поздравил от своего имени и имени Священного Синода новоизбранного митрополита Врачанского Григория, который в свою очередь выступил с благодарственной речью.

Нареченный митрополит Врачанский Григорий является выпускником Богословского факультета Афинского университета, который он закончил в 1998 году. Во время учебы в Греции он служил диаконом в церкви святого Пантелеимона в греческой столице.

Интронизация нового митрополита Врачанского, по предварительным данным, будет проходить в субботу 18 марта 2017 г., сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».