Священнослужитель Константинопольского Патриархата совершил заупокойную молитву над гробом Андрея Карлова
- 14 марта
- 16:59
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- Источник:
- Седмица.Ru
Клирик Константинопольского Патриархата впервые начнет регулярно совершать богослужения в столице Турции
СТАМБУЛ.Константинопольский Патриархат опубликовал на своем официальном сайте коммюнике следующего содержания:
«Начиная с этого дня, 11 марта 2017 г., Вселенский Патриархат в соответствии со своей пастырским долгом и ответственности, а также отвечая на соответствующие просьбы, будет ежемесячно совершать Божественную литургию для православных различных национальностей, проживающих в Анкаре, сотрудников посольств православных государств, профессоров университета, а также других лиц, работающих в регионе. Эти Литургии и другие богослужения будут совершаться Его Высокопреподобием архимандритом Виссарионом, который владеет русским языком и который будет направлен в столицу. Богослужения будут совершаться в римско-католической церкви города, которая любезно предоставлена православным, а также другим христианским общинам страны».
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