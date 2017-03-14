Клирик Константинопольского Патриархата впервые начнет регулярно совершать богослужения в столице Турции

С этой целью в Анкару направлен архимандрит Виссарион

СТАМБУЛ.Константинопольский Патриархат опубликовал на своем официальном сайте коммюнике следующего содержания:

«Начиная с этого дня, 11 марта 2017 г., Вселенский Патриархат в соответствии со своей пастырским долгом и ответственности, а также отвечая на соответствующие просьбы, будет ежемесячно совершать Божественную литургию для православных различных национальностей, проживающих в Анкаре, сотрудников посольств православных государств, профессоров университета, а также других лиц, работающих в регионе. Эти Литургии и другие богослужения будут совершаться Его Высокопреподобием архимандритом Виссарионом, который владеет русским языком и который будет направлен в столицу. Богослужения будут совершаться в римско-католической церкви города, которая любезно предоставлена православным, а также другим христианским общинам страны».