В храме Христа Спасителя откроют День православной книги

МОСКВА. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетят духовно-просветительские мероприятия в храме Христа Спасителя, проводимые в рамках ежегодного Дня православной книги.

Традиция отмечать День православной книги возникла в 2010 году по инициативе патриарха Кирилла. Праздник приурочен к памятной дате: 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю) на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол".

Как уточнили в патриаршей пресс-службе, в этот день предстоятель Русской православной церкви вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя детский праздник. А совместно с главой Минкультуры Владимиром Мединским патриарх примет участие в презентации собственной книги "Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании".

"Патриарх всегда с особым вниманием относится к теме детского образования и воспитания, важной составляющей которого является и любовь к книге. Несмотря на то, что существуют различные электронные формы в получении информации, важность печатной книги в образовании не уменьшается", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

По его словам, на детском празднике будут присутствовать учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники кадетских корпусов и суворовских училищ из Москвы, Подмосковья и других российских регионов, а также дети-инвалиды. Участники праздника увидят музыкально-театральное представление, поставленное по сочинению "Валенки" школьницы Анастасии Агафоновой, победительницы детского международного литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне". Все дети также получат в подарок комплект книг — жития святых, книги духовно-нравственного содержания и художественную литературу.

Новая книга патриарха "Ревнуйте о дарах духовных" составлена из его проповедей, произнесенных в разные годы пастырского служения. Сборник, вышедший в "Издательстве Московской патриархии", представят в Трапезных палатах храма Христа Спасителя. "Церковные издательства регулярно готовят к печати сборники проповедей и выступлений патриарха на различную тематику; в этот раз будет презентоваться его сборник, посвященный молитве и духовному возрастанию", — сообщил Волков.





Всего в рамках празднования Дня православной книги в епархиях РПЦ в России и за рубежом пройдет более шести тысяч разнообразных мероприятий, в том числе лекции, выставки, интеллектуальные игры, встречи с лауреатами патриаршей литературной премии, обсуждение новых произведений. Старт празднику был дан 11 марта на Чукотке, где открылась выставка "Радость слова", представляющая обширный ассортимент духовно-просветительской и художественной православной литературы.