В 2016 году в Москве сданы в эксплуатацию девять новых храмов
- 13 марта
- 16:49
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- Источник:
- РИА Новости
Храм во имя небесного покровителя десантников откроют в Бутово
МОСКВА. Храм пророка Божия Илии, покровителя воздушно-десантных войск, возводящийся в Бутово, почти готов, и будет сдан уже в этом месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина.
"Все подготовлено для монтажа иконостаса. В марте планируется сдача храма в эксплуатацию", — приводит пресс-служба слова Ресина, курирующего строительство.
По словам куратора программы, храм уже построен, идет доводка объекта, в том числе завершается отделка цокольного подвального помещения, ведутся работы по гидроизоляции, устанавливается забор-ограждение храмовой территории.
Храм в честь пророка Божия Илии в Бутово возведен в стиле XVIII века, выкрашен снаружи в классический белый цвет, крыша синего цвета. У здания небольшая площадь — всего 383 квадратных метра, и оно рассчитано на 200 прихожан.
"Здесь молодой и очень активный приход. Святой пророк Божий Илия является покровителем воздушно-десантных войск, в храм приходят многие бывшие десантники. А для молодого поколения духовное и патриотическое воспитание крайне важны", — приводит пресс-служба также слова епископа Дмитровского Феофилакта.
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