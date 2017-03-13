Украинская Православная Церковь строит новый храм взамен отобранного раскольниками

Храм был незаконно отобран в 2015 г.

КИЕВ. Община Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в селе Катериновка на Тернопольщине ищет средства на строительство нового храма взамен незаконно отобранного в 2015 году раскольниками, сообщает сайт украинского благотворительного фонда Фавор.

"Группа представителей "Киевского патриархата" и "Правого сектора" фактически отобрала у верующих канонической православной церкви храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца… руководствуясь словами Спасителя и дабы избежать дальнейшего усугубления конфликта, община Украинской Православной Церкви приняла решение построить новый храм", — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе фонда отметили, что сельский совет не разрешил строительство нового храма и не выделил под него землю. Однако один из верующих предложил использовать свой земельный участок для строительства дома с домовым храмом внутри, в котором община сможет беспрепятственно проводить богослужения в любое время.

Совершение богослужений в частном доме не противоречит закону Украины. Кроме того, такая практика не противоречит канонам Церкви и древним православным традициям, так как еще в раннехристианской церкви Литургия, за отсутствием храмов, совершалась в домах верующих.

Всего на строительство планируется потратить около 71 тысячи гривен. На данный момент верующие собрали лишь около девяти тысяч. Официальный старт работ произошел 7 марта, возведение нового храма планируется завершить к 7 мая 2017 года.