На Украине раскольники захватили еще один храм Украинской Православной Церкви
- 13 марта
- 10:34
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Украинская Православная Церковь строит новый храм взамен отобранного раскольниками
"Группа представителей "Киевского патриархата" и "Правого сектора" фактически отобрала у верующих канонической православной церкви храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца… руководствуясь словами Спасителя и дабы избежать дальнейшего усугубления конфликта, община Украинской Православной Церкви приняла решение построить новый храм", — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе фонда отметили, что сельский совет не разрешил строительство нового храма и не выделил под него землю. Однако один из верующих предложил использовать свой земельный участок для строительства дома с домовым храмом внутри, в котором община сможет беспрепятственно проводить богослужения в любое время.
Совершение богослужений в частном доме не противоречит закону Украины. Кроме того, такая практика не противоречит канонам Церкви и древним православным традициям, так как еще в раннехристианской церкви Литургия, за отсутствием храмов, совершалась в домах верующих.
Всего на строительство планируется потратить около 71 тысячи гривен. На данный момент верующие собрали лишь около девяти тысяч. Официальный старт работ произошел 7 марта, возведение нового храма планируется завершить к 7 мая 2017 года.
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