Папа Франциск привлек к избранию нового викария Рима клир и паству Вечного города

Понтифик выступил с беспрецедентной инициативой

РИМ. Папа Франциск вновь отступил от сложившихся традиций: в избрании нового викария Рима по приглашению понтифика примут участие клир и паства Вечного города.

10 марта, в ходе встречи с 36-ю священниками-префектами Римской епархии, понтифик выступил с беспрецедентной инициативой – он попросил их помочь ему в выборе кандидата на пост папского викария Рима, пишет сайт «Vatican Insider». В течение всей предыдущей истории Римские Папы решали этот вопрос самостоятельно.

Главой Римской епархии официально является сам Папа, однако непосредственное руководство этой важнейшей церковной областью осуществляет его викарий. Кафедральным собором Римской епархии является Латеранская базилика св. Иоанна Крестителя.

Обращаясь к префектам, Папа Бергольо попросил их направить до 12 апреля в Римский викариат письменные предложения на предмет того, какими свойствами должен обладать, по мнению верующих Вечного города, управляющий их епархией. Понтифик также предложил назвать имена возможных кандидатов на этот пост.

Нынешнему викарию Рима кардиналу Агостино Валлини 17 апреля исполнится 77 лет, тогда как по правилам Католической Церкви епископы должны подавать прошение об уходе на покой по достижении 75-летнего возраста. Валлини управляет Римской епархией с 2008 года – он был назначен на этот пост Бенедиктом XVI.

Новый викарий Рима должен быть назначен до 29 июня, когда отмечается праздник святых апостолов Петра и Павла – небесных покровителей Римской Церкви. По существующей традиции папский викарий, если ко времени назначения он не является кардиналом, возводится в кардинальское достоинство на ближайшей консистории.