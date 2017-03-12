Новый лидер иезуитов призвал к новой экклесиологии, способствующей вовлечению женщин в управление Церковью

Артуро Соза Абаскал заявил об этом 8 марта

ВАТИКАН. Новый лидер Иезуитского ордена заявил, что Католическая Церковь должна признать, что женщинам все еще не разрешают в полной мере принимать участие в работе важнейших структур Церкви, сообщило издание National Catholic Reporter.

Иезуит Артуро Соза Абаскал, венесуэлец, который был избран верховным генералом Общества Иисуса в октябре прошлого года, сказал 8 марта 2017 г., что, в то время как Папа Франциск признал, что женщины играют "фундаментальную роль" в религиозной жизни, они полностью так и не включены в церковное управление.

"Папа Франциск был довольно откровенен, говоря о том, что женщины должны участвовать в принятии решений и нести ответственность в Церкви", - сказал Соза, выступая на ежегодном Voices of Faith ("Голосе веры") по случаю Международного женского дня 8 марта в ватиканской Casina Pio IV.

"Он также создал комиссию по изучению вопроса о женской диаконии, чтобы исследовать историю и роль женщин в этой церковной структуре", - продолжил Сосза. "Но если мы честны, то мы признаем, что значительного женского участия в церкви еще не наблюдается", - отметил лидер иезуитов.

Соза призвал к формированию нового типа экклесиологии, который "должен подтолкнуть Церковь стать подлинным Народом Божиим, как мы объявили на Втором Ватиканском соборе".

Иезуитский лидер также отметил, что Папа Франциск не раз критиковал клерикализм, призывая к сотрудничеству между мужчинами и женщинами, в котором понтифик видит противоядие к чрезмерному развитию клерикальной системы.

"Голос Веры" является ежегодным мероприятием, представляющим точку зрения на актуальные события женщин со всего мира. Оно организовано лихтенштейнским благотворительным Фондом Фиделя Гетса и проводится каждый год в Ватикане с 2014 г.