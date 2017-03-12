Понтифик ранее уже совершил три поездки в Западное полушарие

ВАТИКАН. Пресс-служба Ватикана объявила, что Папа Римский Франциск посетит Колумбию в сентябре 2017 г.

Объявление, сделанное 10 марта, не предоставляло подробной информации о папской поездке. Было сказано лишь, что визит понтифика в Колумбию будет проходить 6 - 11 сентября. Программа поездки будет включать остановки в городах Богота, Медельина, Картахена и Вильявисенсио.

Папа Франциск в прошлом отмечал, что хотел бы посетить Колумбию, но только после заключения мирного соглашения, которое закончит долгую гражданскую войну в стране. Законодатели страны одобрили мирный договор, предложив амнистию боевикам FARC в декабре прошлого года.

Папа Франциск уже совершил три поездки в Западное полушарие в числе своих 17 международных путешествий, предпринятых за время его понтификата. Папа Римский также намерен во второй раз посетить Бразилию - поездка, как ожидается, также состоится в этом году.

Довольно странно, но несмотря на то, что Папа Франциск уже нанес визиты в Бразилию, Боливию, Эквадор, Парагвай, Кубу и Мексику, он до сих пор не побывал в качестве главы Католической Церкви в своей родной Аргентине.