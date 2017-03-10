В венгерском городе запретили атрибуты мусульман и гомосексуалистов
- 10 марта
- 14:07
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- Источник:
- ИHТЕРФАКС–Религия
Венгрия выделила около 8 млн. евро на восстановление трех русских храмов и возведение нового
БУДАПЕШТ. Венгерское государство выступило спонсором восстановления трех русских православных храмов и строительства еще одного на территории своей страны - на эти цели будет выделено 2,4 млрд. форинтов (около 7,7 млн. евро).
Торжественное подписание договора о предоставлении Венгерской епархии Русской православной церкви данных субсидий состоялось накануне в Будапеште, сообщили "Интерфакс-Религия" в пятницу в епархии.
Договор подписали управляющий Венгерской епархией епископ Подольский Тихон и министр человеческих ресурсов Венгрии Жолтан Балог.
Субсидия выделяется для реставрации Успенского кафедрального собора Будапешта, храма Пресвятой Троицы в городе Мишкольц и храма Святителя Николая в Токае. Кроме того, будет построен новый православный храм в венгерском городе Хевиз.
По словам епископа Тихона, которые приводит епархия, выделение этой значительной суммы стало вкладом венгерского народа не только в восстановление храмов-памятников Венгрии, но и в сохранение христианских, традиционных ценностей Европы
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