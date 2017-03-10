Олимпиада «Наше наследие» проводится с 2003 года

МОСКВА. С 11 по 12 марта 2017 года в Москве состоится финал открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» среди 2 классов. В финальном туре олимпиады, организованной Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, участвуют 90 школьников из 21 региона России.

В отборочных соревнованиях олимпиады 2016/17, проходивших в три этапа (школьный, региональный, финальный), приняло участие больше 100 тысяч школьников из 3670 школ 78 регионов РФ, Республики Беларусь, Казахстана, посольских школ Таиланда, Гвинеи, Мальты.

По словам руководителя оргкомитета олимпиады «Наше наследие» Викентия Абрамяна, это единственная масштабная олимпиада для детей начальной школы, организуемая по всем правилам Всероссийских предметных олимпиад. «Сама олимпиада, естественно, проходит для всех возрастов. Но особо она уникальна именно для детей младшего возраста, - подчеркнул он. - До этого года Всероссийские финалы проводились только для 3-4 классов».

11 марта в детском городе мастеров «Мастерславле» пройдут поисково-исследовательские задания, а основная письменная работа в отделении школы № 1726. Соревнования завершатся 12 марта в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (историческом Епархиальном доме).

После соревнований пройдёт региональный финал олимпиады «Наше наследие» для учащихся 3-4 классов из Москвы и Московской области, победители которого поедут в апреле на финал в г. Волгоград.

Напомним, олимпиада «Наше наследие» проводится с 2003 года с целью изучения истории и культуры, объединения молодёжи и сохранения отечественного культурного наследия. Олимпиада входит в Перечень предметных олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки России.