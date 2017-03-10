В Вене состоялся международный научный симпозиум, посвященный Священному Собору 1917-1918 годов

Симпозиум организован католическим теологическим факультетом Венского университета

ВЕНА.

2-5 марта 2017 года в Вене состоялся международный научный симпозиум «1917-2017: столетие Поместного Собора Российской Православной Церкви», организованный католическим теологическим факультетом Венского университета при поддержке христианского благотворительного фонда Pro Oriente.

В работе форума приняли участие специалисты по истории Русской Православной Церкви из России, США, европейских стран. Научно-редакционный совет Новоспасского ставропигиального мужского монастыря по изданию документов Священного Собора 1917-1918 гг. был представлен ответственными редакторами Г.М. Запальским (том «Отдел о монастырях и монашестве»), А.Г. Кравецким (том «Отдел о богослужении, проповедничестве и храме»), профессором С.Л. Фирсовым (том «Отдел о единоверии и старообрядчестве. Отдел о внутренней и внешней миссии»), а также секретарем Научно-редакционного совета и научным руководителем проекта А.И. Мраморновым. Ученые сделали доклады по темам готовящихся томов и приняли участие в дискуссиях, проходивших на английском, русском и немецком языках.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы изучения соборного наследия. Материалы симпозиума планируется опубликовать в журнале Ostkirchliche Studien, посвященном вопросам истории Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.