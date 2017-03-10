Русская Православная Церковь включила в свои святцы св. Патрика

В Месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах

МОСКВА. Небесный покровитель Ирландии святой Патрик официально включен в месяцеслов Русской Православной Церкви. Вместе с этим подвижником в святцы включено еще около полутора десятков древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Комментируя итоги состоявшегося сегодня заседания Священного синода РПЦ, Легойда, в частности, отметил: «Формирование перечня святых [включенных сегодня в месяцеслов], шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах. При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом».

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — добавил Владимир Легойда.

Точное время жизни и трудов св. Патрика неизвестны, достоверных сведений о нем также немного. Родился он примерно в 387 году в Британии и был, как он сам пишет, внуком христианского священника и сыном диакона. В возрасте 16 лет Патрик был продан в рабство в Ирландию, где пас овец и научился молиться. Затем бежал и вернулся в родные края, после чего учился в Галлии под руководством св. Германа, епископа Оксерского.

Впоследствии, поставленный во епископа св. Келестином, Папой Римским, в 432 году отправился с проповедью в Ирландию. В результате трудов подвижника ко Христу обратились многие жители острова. Символом св. Патрика является трилистник, на примере которого он объяснял тайны святой Троицы. Умер просветитель Ирландии в 493 году, пишет Azbuka.ru.

Память св. Патрика совершается 17 (30) марта.

Кроме просветитлея Ирландии в месяцеслов РПЦ включены имена:

священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177 г.);

мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177 г.);

мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);

мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);

священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III в.);

мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);

мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);

святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 декабря; 429 г.);

cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448 г.);

преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450 г.);

святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.);

преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512 г.);

святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576 г.);

преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.).