Служба священника в США становится мало популярной среди молодежи

В результате среднестатистический пастор «постарел» на 11 лет с 1992 года

ВАШИНГТОН. Служба священника в США быстро теряет популярность среди молодежи, и в результате возраст среднестатистического пастора возрос на 11 лет с 1992 года, сообщает Worldreligionnews.

По данным нового отчета социологической службы Barna Group, опубликованного в издании The State of Pastors, численность молодых людей, избирающих путь духовного служения, заметно сократилось с 1980-90-х годов, когда среди североамериканских пасторов преобладали люди в возрасте до 40 лет, а вот в наши дни доля этой возрастной группы сокращается медленно, но верно.

Было время, когда духовное жизненное призвание вызывало огромное уважение и благоговение в обществе, но ныне молодые американцы фактически не видят ничего привлекательного в службе приходского священника. По данным последнего исследования, средний возраст североамериканского пастора достиг уже 55 лет, а подобное исследование 1992 года показало, что средний возраст в то время составлял лишь 44 года. Подобный спад сегодня объясняют постепенной утратой религиозного состояния ума, все большим охлаждением в вере от поколения к поколению, которое регистрировалось исследователями несколько последних десятилетий. При таких темпах правомерно задаться вопросом – а не настанет ли такое время, когда постоянная духовная служба в храме исчезнет совсем?

Следует отметить, что в 1992 году 33 процента служителей церкви были моложе 40 лет, на сегодня таких молодых священников лишь 15 процентов – и потому нет ничего удивительного в том, что увеличилась доля пожилых священников. За то же время доля престарелых пасторов в возрасте свыше 65 лет возросла со скромных 6 процентов до 17 процентов. Если взять возрастную группу от 56 до 64 лет, то ее доля в американском духовенстве возросла за тот же период времени с 18 до 33 процентов. И, наконец, доля возрастной группы от 41 до 55 лет возросла в американском духовенстве с 35 до 43 процентов. Эти цифры подтверждают печальную и тревожную тенденцию сокращения численности молодых священников. Еще более разительный контраст существует с данными за 1968 год, когда 55 процентов священников были моложе 45 лет.

Многие пасторы подтверждают существование проблемы старения духовенства на личном опыте – поскольку замечают, что все меньше молодых прихожан христианских храмов выражают желание пойти путем духовного служения. Такое развитие событий можно считать вполне ожидаемым, поскольку давно известно, что численность христиан в США постоянно снижается за последние десятилетия. И потому в самом ближайшем будущем можно ожидать острую нехватку приходских священников, которая может обернуться настоящей катастрофой для целого ряда епархий. Ускоренная тенденция старения духовенства вызывает серьезную тревогу у священноначалия, поскольку оно вполне может возвещать начало конца для их конгрегаций.



Дэвид Киннаман, президент социологической службы Barna Group, которая провела исследование и выпустила тревожный отчет, более оптимистичен, поскольку усматривает и положительный аспект в этой тенденции всеобщего постарения духовенства – по его словам, пожилые духовники пользуются повышенным уважением у молодых христиан, обращающихся к ним за словом мудрости и руководства. Он считает, что церковному священноначалию следует срочно озаботиться созданием разновозрастных групп в храмах и активизацией духовной работы среди молодежи, чтобы улучшить ситуацию с передачей духовного наследия в церквях.