Храм был обращен в руины, но небесный образ под куполом сохранился

МОСУЛ. Образ Христа чудесным образом уцелел в православном храме Мосула под самым куполом и остался абсолютно неповрежденным посреди хаоса и руин, оставленных боевиками террористической группировки ИГИЛ, сообщает Christiantoday.

Группа работников гуманитарной миссии обнаружила подлинное чудо в руинах православного храма в центральной части Мосула после освобождения. Его удалось запечатлеть на видео. В первых кадрах ролика мы видим репортера Матта Уиллингхема из благотворительной организации Preemptive Love, ступающего по руинам храма, взорванного террористами ИГИЛ.

«Я сейчас нахожусь на месте уничтоженной православной церкви в центре Мосула, - говорит Уиллингхем в своем репортаже. – Мы задержимся здесь на минуту, чтобы вы своими глазами могли видеть масштаб разрушений. Вот разбитые вдребезги канделябры, вот руины, здесь еще виден черный флаг ИГИЛ. Все это выглядит страшно». На том месте, где когда-то был алтарь, ныне осталась лишь глубокая воронка – по-видимому, от взрыва мины.

Валид, местный мусульманин из группы Уиллингхема, заметил нечто необычное. «Когда мы с другом пробирались среди развалин, он вдруг окликнул нас – «эй, гляньте-ка сюда»! Он указал нам куда-то вверх, мы подняли головы и увидели это ошеломляющее чудо» - говорит репортер. Камера поймала в фокус свод храма, где запечатлен удивительный, словно бы летящий в небе образ Иисуса, чудесным образом спасенный от ненависти и разрушения.

В своем блоге Уиллингхем признается, что он просто застыл на месте, ошеломленный и безмолвный, и неотрывно смотрел на образ, не в силах сдержать слезы. «Это было так неожиданно и прекрасно, - говорит репортер. – Среди всего этого разрушения и хаоса, среди этого апофеоза бесчеловечности, убийства, звериной ненависти и разгрома… и вдруг чистый взгляд Господень с неба. Словно нам распахнулось чистое озеро любви и веры, - признается Уиллингхем. – У меня перехватило горло. Эта любовь и надежда… она просто ошеломила нас. Этот взгляд с неба пронзил наши сердца, словно выстрел в упор. У нас был такой тяжелый, страшный день… и тут нас освежила и очистила великая любовь и надежда».

Надежда – это именно то, в чем сейчас, в эти страшные дни, остро нуждаются многие жители города и страны, следя за тем, как иракские войска продолжают наступление, стремясь полностью освободить центральную часть этого крупного города. По мере развития наступления неуклонно нарастает поток беженцев из западной части города, которая все еще находится под властью террористов. На сегодня, по сообщениям местной службы новостей Iraqi News, город уже удалось покинуть более 30 тысячам беженцев. По оценкам сотрудников ООН, не менее 250 тысяч жителей могут полностью лишиться жилья, воды и снабжения в результате боев в западном Мосуле, что может привести к серьезной нехватке продуктов питания, лишениям и болезням.