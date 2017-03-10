Служба «Милосердие» начала сбор средств на пасхальные поздравления для нуждающихся
- 10 марта
- 11:14
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- Источник:
- Сергей Игнатов — специально для Седмицы.Ru
Раздача бесплатной пищи на молитвенном собрании в Замбии закончилась страшной давкой
ЛУСАКА. При раздаче бесплатных продуктовых наборов Церковью Христа в столице Замбии, где ныне свирепствует массовая нищета, возникла страшная давка, в результате которой погибло 8 человек и 28 получили ранения, сообщает Christiantoday.
Всего на молитвенном собрании, состоявшемся на местном стадионе, присутствовало порядка 35 тысяч человек, и многих привлекли именно бесплатные продукты питания. По сообщениям свидетелей, задавленные насмерть продолжали сжимать продуктовые наборы, которые им удалось схватить. Толпы людей из ближних и дальних гетто стали прибывать на стадион уже за три часа до начала молитвенного собрания. Полицейские источники сообщили, что в давке, как это всегда бывает, погибли наиболее слабые: шесть женщин, взрослый мужчина и мальчик. Пятерых затоптали на месте, а троих успели доставить в местные больницы, где они и скончались от полученных травм.
Правительственные чиновники в Замбии запоздало отреагировали на трагедию тем, что в срочном порядке отменили все общественные мероприятия, организованные Церковью Христа, чтобы избежать повторения давки, как сообщает местная газета Lusaka Times. Предварительное следствие показало, как сообщили полицейские чиновники по связям с прессой, что «священноначалие Церкви Христа не выполнило существующие директивы по предоставлению в государственные органы необходимой документации по вопросам ее деятельности и общественных богослужений». Многие жители страны уже возложили вину на церковь и считают, что она должна нести всю ответственность за гибель людей.
Совет церквей Замбии в своем заявлении объяснил трагедию «недопустимо высоким уровнем нищеты» в стране. В то же время, генеральный секретарь Совета церквей Сюзан Матале предупредила граждан Замбии, что им следует остерегаться участия в деятельности «бессовестных организаций, действующих от имени и во имя Христа и христианства», которые широко пользуются беспросветной нищетой населения и «завлекают невежественных людей» для участия в свои акциях, массовых богослужениях и собраниях. «Мы верим, что народ Замбии заслуживает достойной жизни, в которой никому не нужно будет отчаянно бороться и жертвовать жизнью ради пищи», сказала Матале.
Реклама трагического молитвенного собрания и бесплатные билеты на участие в нем с надписью «Свободный вход и бесплатный продуктовый набор» были размещены в социальной сети Facebook. «Идея сама по себе была вполне благородной с виду, но, наверное, не следовало так широко оповещать жителей столицы о бесплатных продуктовых наборах, - говорит Сильвестр Бесто Мангани. – О них надо было бы объявить после того, как люди уже заняли свои места на стадионе… Это была неумная и роковая идея организаторов». «Ответственные служители церкви должны понимать, что не подобает подкупать людей взятками ради привлечения к молитвенному собранию, - говорит Деррик Чекве. – Плоды подобных недостойных уловок просто не могут быть благими».
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