- 9 марта
- 17:50
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- Источник:
- Седмица.Ru
Совершена попытка поджога русского храма Вознесения Господня на Елеонской горе в Иерусалиме
ИЕРУСАЛИМ. Охрана русской православной церкви Вознесения Господня на Елеонской горе в Иерусалиме сообщила, что в здание храма ворвался неизвестный злоумышленник, который нанес церкви повреждения, устроив поджог, сообщило издание Times of Israel.
Полиция подтвердила, что в церковь ворвался преступник, и что обширные следы сажи в интерьере храма подтверждают, что была предпринята попытка поджога церкви.
Однако полиция сообщила, что в преступлении не следует видеть проявление межрелигиозной вражды, и оно, скорее всего, было мотивировано “местным спором”. Правда, в полиции не уточнили обстоятельств данного спора и не указали, на чем основано мнение о частном характере конфликта.
Церковь Вознесения Господня на Елеонской горе знаменита своей 64-метровой башней-колокольней, которой является одной из главных высотных доминант Иерусалима. Часовня Вознесения, которая отмечает место Вознесения Спасителя, находится приблизительно в 200 метрах от русского храма.
Несколько нападений на христианские церкви в Святой Земле отмечено в последние годы. Церковь Успения Божией Матери на горе Сион подверглась нападению несколько раз и была повреждена вандалами. В июне 2015 г. церкви Умножения хлебов и рыб в Галилее был нанесен значительный ущерб в результате ее поджога еврейскими экстремистами. Этот храм в Табхе, на Галилейском море, вновь открылся после реставрации в прошлом месяце.
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