Епископ Семятичский Георгий освятил восстановленное после осквернения кладбище советских воинов в Польше

В сентябре 2015 г. неизвестные вандалы осквернили 57 могил

БЕЛОСТОК. Епископ Семятичский Георгий (Польская Православная Церковь), православный главный военный капеллан Войска Польского, возглавил чин освящения восстановленного кладбища Красной армии в Милейчице, которое было осквернено два года тому назад, сообщил интернет-сайт orthodox.pl.

В сентябре 2015 г. неизвестные вандалы осквернили 57 могил на воинском кладбище, где похоронены приблизительно 1500 солдат Красной армии, которые пали в боях против немецких нацистов в период с 1941 по 1944 г.

23 февраля 2017 г. восстановленное кладбище было торжественно освящено.

Реконструкция кладбища была осуществлена благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда Николаевского военно-морского собора в Кронштадте (Россия) и Ассоциации памяти солдат, павших в боях, а также других аналогичных организаций Польши и России.

После освящения кладбища и заупокойного богослужения епископ Георгий заявил: «Как священнослужитель, как епископ я хотел бы здесь осудить любой вандализм. Пусть Бог сделает так, чтобы больше никто никогда не занес руку на место, где почивают мертвые. Люди, которые почили, заслужили право на вечный покой, и наш долг состоит в том, чтобы соблюдать это право молитвой и сохранением памяти о них».

На церемонии присутствовали представители Посольства Российской Федерации в Польше, директор Фонда военно-морского собора св. Николая Кронштадтского, представитель консульства Белоруссии в Белостоке и мэр Милейчице.