Католические музыканты и литургисты требуют отказаться от модернизма и вернуться к исторической музыкальной традиции

Они выступили со специальным заявлением

ВАТИКАН. Группа из более чем 200 наиболее видных католических музыкантов, литургистов и ученых сделала заявление о "глубоком беспокойстве" относительно современного состояния католической литургической музыки, сообщается на интернет-сайте New Liturgical Movement.

Заявление было опубликовано 5 марта 2017 г., в 50-ю годовщину ватиканской инструкции Musicam Sacram. Заявление было издано одновременно на английском, итальянском, испанском, португальском, французском и немецком языках. В нем подписавшиеся приводят доводы в пользу возобновления исторической традиции католической духовной музыки, порицая "крестный путь" ("via dolorosa") духовной музыки, последовавший за изданием "SacrosanctumConcilium" документа Второго Ватиканского собора, посвященного литургической музыке.

В заявлении отмечается, что "хорошая Литургия допускает великолепную музыку, но низкий уровень литургической музыки, в свою очередь, чрезвычайно влияет на Литургию". Авторы документа сожалеют о "потере смысла надлежащей литургической музыки", которая "идет рука об руку с объятиями секуляризма". Источниками снижения качества духовной музыки авторы заявления называют презрение к традиции и клерикализм.

В качестве средств улучшения качества церковной музыки авторы заявление предлагают обращение к традиционнному католическому музыкальному наследию, обучение мирян — и особенно детей — этой музыкальной традиции и обязательство установить высокие нормы для литургической музыки, исполняемой в соборах и базиликах.