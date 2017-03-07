В Саудовской Аравии казнили двух трансгендеров

ЭЛЬ РИЯД. Двое из 35 трансгендеров из Пакистана, задержанных в Саудовской Аравии во время «вечеринки с переодеванием», были казнены, передает Reuters.



По словам представителей «Trans Action Pakistan», двое из задержанных были упакованы в мешки и забиты до смерти палками.

«Мы глубоко опечалены гибелью этих двух невинных транс-лиц в Саудовской Аравии, — сообщил представитель организации Фарьяна Рияз на пресс-конференции в Пешаваре. — Мы просим правительство Саудовской Аравии предоставить информацию о 35 арестованных трансгендерах… по каким обвинениям они были арестованы, каково их медицинское состояние.

На прошлой неделе СМИ Саудовской Аравии сообщили о задержании 35 мужчин-пакистанцев, одетых и накрашенных как женщины, во время вечеринки. О том, что задержанные являются трансгендерами, не сообщалось.

Напомним, Саудовская Аравия является главным арабским союзником США на Ближнем Востоке и одновременно одной из самых «нетолерантных» стран мира по отношению к ЛГБТ-сообществу — лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров здесь ожидает смертная казнь.

Учитывая, что правила действий в отношении сексуальных перверсий в суннитской монархии остаются неизменными сотни лет, остается непроясненным один вопрос: каким образом в Саудовской Аравии в принципе могла быть организована вечеринка трансвеститов из Пакистана — при том, что и в Пакистане подобные практики, мягко говоря, не приветствуются.