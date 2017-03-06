Служба «Милосердие» начала сбор средств на пасхальные поздравления для нуждающихся

Любой желающий может сделать пожертвование

православная служба помощи «Милосердие»

МОСКВА. Около 20 тысяч нуждающихся готовится поздравить с Пасхой. Для этого была запущена традиционная акция «Дари радость на Пасху» по сбору средств на пасхальные подарки для самых обездоленных: одиноких инвалидов и стариков, бездомных, детей-сирот и пациентов больниц, которые будут вынуждены встретить Пасху не дома.

«Каждый день мы сталкиваемся с людьми, которые остро нуждаются в помощи — будь это сгоревший дом или неотложная операция, — говорит руководитель благотворительных программ православной службы помощи "Милосердие" Владлена Калашникова. — Но есть еще тысячи людей, с которыми беда осталась надолго: одинокие старики, дети-инвалиды, от которых отказались родители, неизлечимо больные дети и взрослые. Каждому из них нужно утешение и наша забота. Поэтому так важно, чтобы в светлый праздник Пасхи подарков хватило для всех».

На специальном сайте акции «Дари радость на Пасху» уже сейчас любой желающий может сделать пожертвование на один или несколько пасхальных подарков. Стоимость одного подарка — пасхального кулича или шоколадного яйца — 68 рублей. Таким образом, всего за акцию, которая продлится до конца апреля, необходимо собрать 1 310 020 рублей.

На сайте участники акции могут также оставить пасхальные пожелания подопечным службы «Милосердие» и оставить заявку на личное участие в пасхальных поздравлениях.

Первые поздравления традиционно пройдут в день Пасхи, которую в этом году Русская Православная Церковь празднует 16 апреля. Священники, сестры милосердия и добровольцы службы навестят подопечных в больницах, интернатах и домах престарелых, чтобы поздравить с Пасхой и вручить им подарки. Поздравления продолжатся в течение первых пасхальных недель.

Акция «Дари радость на Пасху» впервые проводилась службой «Милосердие» в 2011 году и с тех пор стала ежегодной традицией. В прошлом году, благодаря пожертвованиям, которые составили почти 2 миллиона рублей, в службе «Милосердие» смогли поздравить с Пасхой больше 23 тысяч подопечных.

Православная служба помощи «Милосердие» — это 26 социальных проектов помощи различным категориям нуждающихся: детям-сиротам, инвалидам, одиноким старикам, бездомным, женщинам в кризисной ситуации и другим. Служба помощи «Милосердие» на 80% действует на пожертвования. Поддержать службу можно, став Другом милосердия и оформив регулярное пожертвование на специальной странице.