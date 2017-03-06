Российским космонавтам передали икону с частицей святых мощей
- 6 марта
- 14:17
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Ковчег с частицами мощей трех апостолов передали в дар Исаакиевскому собору
Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщала РИА Новости, что передача мощей происходит в рамках программы Всемирного русского народного собора "Духовное укрепление российского воинства и гражданского общества". Ковчег с мощами будет храниться в алтаре придела святого благоверного князя Александра Невского и ежедневно выноситься для поклонения во время богослужения.
"Эти мощи были выкуплены Благотворительным фондом святого мученика Вонифатия при содействии меценатов в различных местах в Европе. Далее мощи были представлены на православной выставке в Москве и сегодня они обрели постоянное местонахождение в Исаакиевском соборе", — сказал собеседник агентства.
Представитель митрополии также сообщил, что в ближайшее время будет изготовлен специальный постамент для ковчега с мощами.
Власти Санкт-Петербурга сообщили о передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
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