Ковчег с частицами мощей трех апостолов передали в дар Исаакиевскому собору

Ковчег с мощами будет ежедневно выноситься для поклонения во время богослужения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Ковчег с частицами мощей апостолов Андрея, Петра и Павла, а также святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского торжественно передан Благотворительным фондом святого мученика Вонифатия в дар Исаакиевскому собору в Петербурге в воскресенье перед началом Божественной литургии в день Торжества Православия, сообщил РИА Новости представитель Санкт-Петербургской митрополии.Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщала РИА Новости, что передача мощей происходит в рамках программы Всемирного русского народного собора "Духовное укрепление российского воинства и гражданского общества". Ковчег с мощами будет храниться в алтаре придела святого благоверного князя Александра Невского и ежедневно выноситься для поклонения во время богослужения.

"Эти мощи были выкуплены Благотворительным фондом святого мученика Вонифатия при содействии меценатов в различных местах в Европе. Далее мощи были представлены на православной выставке в Москве и сегодня они обрели постоянное местонахождение в Исаакиевском соборе", — сказал собеседник агентства.

Представитель митрополии также сообщил, что в ближайшее время будет изготовлен специальный постамент для ковчега с мощами.

Власти Санкт-Петербурга сообщили о передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".