Со 2 марта 2017 г. с монет Ватикана исчезли изображения Римского Папы

Монеты нового образца представлены в Ватиканском отделении филателии и нумизматики

ВАТИКАН. 2 марта 2017 г. в Ватиканском отделении филателии и нумизматики была представлена традиционная ежегодный сборник монет Ватикана на 2017 год, сообщили в Пресс-службе Святого Престола.

В этом году представлен новый, особый тип монет — на нем отсутствует изображение Папы Римского. Именно нынешний понтифик распорядился убрать традиционные изображения Римских Пап с монет.

Изображения Римских Пап присутствовали на чеканенных от их имени монетах со средневековой эпохи. С образованием города-государства Ватикан в ХХ в. на ватиканских монетах также постоянно чеканили профили понтификов (за исключением периодов, когда папский престол был вакантным). Евро с изображением Римских Пап начали чеканить в 2002 году при Иоанне Павле II. Эта традиция продолжилась при Папе Бенедикте XVI.

Существуют монеты с изображением Папы Франциска, отчеканенные в период с 2014 по 2016 гг. Но со 2 марта 2017 г. на монетах Ватикана отныне будет изображаться лишь герб правящего понтифика, сопровождаемый подписью «Città del Vaticano» («Город Ватикан»).

Монеты Ватикана достоинством в 2 и 1 евро, а также евроценты и юбилейные монеты Святого Престола практически никогда не попадали в денежный оборот — они чеканились небольшими тиражами и почти мгновенно расходились по частным нумизматическим коллекциям. Правда, мелкие монеты номиналом в несколько центов все же иногда можно получить как сдачу в прилегающих к Ватикану магазинах.

Нумизматы прогнозируют, что первые ватиканские монеты нового образца практически сразу же окажутся в коллекциях, а цена на них возрастет в разы.

Как видно, Папа-реформатор стремится охватить своими преобразованиями все сферы деятельности Ватикана, даже, казалось бы столь маловажные, как дизайн монет Святого Престола.