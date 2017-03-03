Атеисты в США выиграли суд; каменная скрижаль с библейскими заповедями будет снесена

Кроме того, представители атеистов получат 40 тыс. долларов

ГАРРИСБЕРГ. Группа радикальных атеистов в США выиграла суд против школьного округа в штате Пенсильвания, и каменная скрижаль с библейскими десятью заповедями будет снесена, кроме того, суд взыскал с ответчиков 40 тыс. долларов в пользу истца, сообщает Worldreligionnews.

Судебная тяжба закончилась в пользу крупнейшего объединения радикальных атеистов в США, так называемого «Фонда свободы от религии», который одержал победу над школьным округом Нью-Кенсингтона. Округ обязан теперь, во исполнение решения суда, убрать каменную скрижаль и выплатить истцу денежную компенсацию. Плита высотой почти в два метра с резными строками из Библии служила поводом для судебных разбирательств с 2012 года, когда был подан первый иск против ее существования на школьной территории.

Теперь власти школьного округа обязаны убрать памятник в течение месяца, и Джон Паллоне, директор округа, говоря о достигнутом компромиссе, сказал, что руководство пошло на уступку только для того, чтобы не допустить дальнейшего накала страстей и не вовлекать общественность в борьбу. Впервые судьба памятника стала предметом судебных споров, когда в 2012 году атеистка Мари Шауб, мать ученицы высшей школы Валлей, подала иск в суд, утверждая, что памятник оскорбителен, поскольку нарушает ее свободу безверия, а «жестким религиозным» постулатам, которые он несет, не место на школьной территории. Тем не менее, в 2015 году федеральный судья отклонил этот иск на том основании, что Шауб успела забрать свою дочь из школы, более там не бывала и, стало быть, уже не имела никаких оснований считать себя оскорбленной чем-либо, что могло найтись на школьной территории. Однако всего месяц спустя дело перекочевало в апелляционный суд третьей инстанции, и тот вынес постановление, что истец забрал дочь из школы именно потому, что ее чувства были глубоко задеты этим религиозным символом.

И вот теперь, почти десять лет спустя, Шауб осталась вполне удовлетворена исходом дела и горячо поблагодарила активистов «Фонда свободы от религии» за поддержку, оказанную ей в суде, которая, по ее мнению, сыграла решающую роль для победы. Шауб также выразила надежду, что это судебное дело послужит важным прецедентом и примером того, как важно отделять дела религиозные и церковные от государственных во избежание недовольства иноверцев.

Джон Паллоне, директор школьного округа, тем не менее, продолжает считать, что памятник никак не мог ранить ничьи религиозные или атеистические чувства, поскольку находится в уединенном, мало посещаемом уголке. Он даже утверждает, что сам долго не знал о существовании этой плиты, хотя в свое время и окончил школу в этих самых местах. Паллоне также признался, что споры, скандалы и судебные иски в какой-то мере пошли на пользу памятнику, поскольку он приобрел широкую известность по всей стране, и множество частных собственников выражают желание приобрести его и установить на своей земле, где он будет недоступен для сутяжников.

Каменная скрижаль с библейскими заповедями была некогда получена школьным округом в подарок от организации Fraternal Order of Eagles, а изготовлен он был на волне бурного подъема религиозности в стране – даже, пожалуй, целого национального движения – которое было вдохновлено чрезвычайно популярным фильмом «Десять заповедей», вышедшим на экраны в далеком 1956 году.